Sjögren har ingen planer om å gi seg: – Ville vært veldig feigt

BRIGHTON/OSLO (VG) Martin Sjögren avviser snakket om at han burde gi seg som norsk landslagstrener etter mandagens ydmykende tap.

UNDER PRESS: Martin Sjögren måtte svare på spørsmål om sin egen jobb og fremtid på tirsdagens pressetreff.

Publisert Publisert For mindre enn 50 minutter siden

– Jeg er ikke den som drar seg unna når det blåser. Jeg har ingen tanker eller ideer om å trekke meg fra denne oppgaven. Det ville vært veldig feigt.

Det sier Norges landslagssjef Martin Sjögren dagen derpå. Mandag ble en dag man helst vil glemme, men som har brent seg fast i minnet til de fleste:

Norge gikk på et ydmykende 0–8-tap mot vertsnasjon England i fotball-EM.

Det er tidenes største EM-tap, og etter kampen fikk den norske landslagssjefen kraftig kritikk for både inngangen til kampen og håndteringen underveis.

Ikke før halvspilt kamp, da Norge lå under 0–6, ble det gjort spillerbytter.

Sjögrens inngang og håndtering - og jobbsikkerhet - ble det store temaet på tirsdagens pressetreff.

Tidligere landslagsspiller Solveig Gulbrandsen kalte Sjögrens håndtering «å kaste spillerne under bussen». NRK-ekspert Aleksander Schau omtalte det som «en skrekkfilm». «Stryk», var dommen fra fotballekspert Lars Tjærnås. «Kan han fortsette etter dette?», spurte VGs Trond Johannessen.

Det var ikke bare her til lands at folk reagerte: Tidligere Sunderland-spiller og nåværende She Kicks Magazine-redaktør, Jen O’Neill, sa i en episode av The Athletic Women’s Football Podcast at manageren ikke gjorde noe for å hjelpe spillerne:

– Av en eller annen grunn gjorde ikke Martin Sjögren noe som helst for å stoppe det. Han gjorde ikke noe før pause - da sto det 6-0! Det er utrolig at han ikke hjalp spillerne i det hele tatt.

-- Etter 2-0 så vi alle at taktikken ikke funket og manageren gjorde ingenting - og det var det verste han kunne gjøre, fulgte tidligere England-målvakt Rachel Brown-Finnis opp.

Men landslagssjefen er klar på at han ikke tenker på hva andre mener.

– Vi gjør alt vi kan for å gjøre det bedre, både jeg, hele teamet og troppen. Vi er i dette sammen. Her gjelder det å jobbe beinhardt for å snu det, sier han.

– Akkurat nå kan jeg ikke tenke så mye på det uansett, og det er heller ikke opp til meg, sier han.

Burde Martin Sjögren få sparken? Ja Nei

At han ikke har tid til å tenke på det gir mening: Allerede fredag skal de norske kvinnene i aksjon igjen. Nå handler alt om å legge mareritt-mandagen bak seg og løfte laget til vinn eller forsvinn-kampen mot Østerrike fredag.

Norge må vinne for å ta seg videre fra gruppespillet.

– Vi har en rimelig god sjanse til å gå videre. Vi må bli kvitt kampen så fort som mulig og på beste måte. Vi kan ikke glemme den, men det handler om å gå videre, sier Sjögren, som mener at 0–8-tapet ikke spiller noen stor rolle så lenge Norge faktisk tar seg videre.

Kaptein Maren Mjelde har fått med seg kritikken mot Sjögren, men stiller seg bak landslagssjefen.

— Jeg tenker at dette er noe vi står sammen om. Vi på banen må også ta i et tak. Vi vet alle at vi kunne gjort en bedre jobb i går, sier hun.

– Har spillerne tillit til Sjögren?

-- Vi har stor tillit til Martin og stor tro på det vor holder på med. Vi har jobbet sammen i mange år, og alle har et ansvar for det som skjer ute på banen, svarer Mjelde på spørsmål fra VG.

Mjelde var langt nede i kjelleren etter det ydmykende 0-8-tapet mot England og fortalte at de fikk hjelp fra psykolog ut i nattetimene.

-- Man er veldig tom, samtidig er det mange tanker og følelser. Det er fotball vi brenner på for og det vi elsker å gjøre. Å spille EM for Norge er ufattelig stort. Så skjer dette. Det føles brutalt, men vi må fortest mulig akseptere det og komme oss videre, forteller hun.

-- Det handler om hvordan man tar det, ikke hvordan man har det. Mot Østerrike må vi vise at vi er et godt fotballag, sier Caroline Graham Hansen til VG på pressetreffet.