Real Madrids superduo senket Barcelona i høydramatisk «El Clasico»

(Barcelona - Real Madrid 2–3) Vidunderbarnet Vinicius Junior (21) og veteranen Karim Benzema (34) har flere scoringer enn hele Barcelona-stallen til sammen denne sesongen. I kveld nedsablet de erkerivalen for femte gang på rad. Men det måtte ekstraomganger og hjelp fra en lagkamerat til.

Vi må tilbake til 1965 for å finne en lignende seiersrekke fordel Real Madrid mot Barcelona. Kveldens seier sørget for at hovedstadslaget er finaleklare i den spanske supercupen.

Og mens Benzema noterte seg for sin 23. scoring denne sesongen, var kampens første mål Vinicius Juniors 15. nettkjenning. Totalen på 39 mål utklasser hele Barcelona-stallen, som til sammen står med 37 nettkjenninger i alle turneringer denne sesongen.

Utligninger av Luuk de Jong og Ansu Fati sørget imidlertid for ekstraomganger. Der avgjorde Federico Valverde til Real Madrids fordel.

USTOPPELIG: Karim Benzema står allerede med 23. scoringer denne sesongen.

De spanske storklubbene har i anledning Supercopa-en tatt turen til Saudi-Arabia. Og selv om «El Clasico» i 2022 kanskje ikke er det den har vært det siste tiåret, sto det fremdeles mye på spill.

På forhånd var de hvitkledde favoritter, samtidig som optimismen var på vei tilbake i Barcelona-leiren.

Ikke bare var dette Xavis første «El Clasico» som Barcelona-sjef, men også debuten til nysigneringen Ferran Torres, som er blitt hentet fra Manchester City for snaue 550 millioner kroner.

Men det var Real Madrid som kom best i gang. Både Vinicius Junior og Marco Asensio hadde store muligheter før 20 minutter var spilt, men marginene spilte ikke på lag for hovedstadslaget.

Så smalt det på ordentlig. 25 minutter var passert da Luka Modric snappet ballen på midten, spilte til Karim Benzema, som på telepatisk vis slo rett igjennom til rekkekamerat Vinicius. Brasilianeren forserte elegant inn i feltet, før han prikket ballen lekkert opp i nærmeste hjørne.

1–0 Real Madrid.

ENORME TALL: Vinicius Junior satte inn kampens første scoring.

Omgangens første Barcelona-mulighet kom like etter ved Luuk de Jong. Nederlenderen steg til værs og fikk pannebrasken på et innlegg, men Thibaut Courtois i Real Madrid-målet hang med på notene.

Men også for de Jong skulle lykken snu. Bare minutter før pause forærte Real Madrid-stopper Éder Militão spissen scoring i sin tredje strake kamp. Klareringen gikk rett i venstrebenet til de Jong, forbi Courtois - via stolpen - og i nettet.

SVARTE KRITIKERNE: Luuk de Jong fant nettmaskene i sin tredje strake kamp. Likevel holdt det ikke for Barcelona.

En utligning av det heldig slaget, men slett ikke mot spillets gang, i det oppgjøret nærmet seg halvtid.

Til andreomgang satte Xavi inn Pedri, og Barcelona kom best i gang. Ousmane Dembele var fryktelig nære 2–1 ti minutter ut i omgangen, men Real Madrid sto imot.

Etter 69 minutter spilt var Karim Benzema farlig frempå. Franskmannen vendte opp inn i feltet og lot det stå til. Bare metallet hindret 2–1.

To minutter senere sang ballen imidlertid i nettet. Samme mann var først på et innlegg fra Dani Carvajal inne i feltet, og 2–1 var et faktum.

Da så Real Madrid ut til å styre mot finale, men den gang ei.

Midtveis i omgangen kom Ansu Fati inn til sine første spilleminutter siden november. Sju minutter før slutt dukket unggutten opp inne i feltet og utlignet med pannebrasken. Det sørget for spilleforlenging.

TILBAKE MED SCORING: Stortalentet Ansu Fati har overtatt draktnummeret til Lionel Messi i Barcelona. I kveld fikk han sine første minutter siden starten av november, og svarte med scoring.

Der dukket Federico Valverde opp. Åtte minutter ut i den første ekstraomgangen kontret Real Madrid Barcelona-forsvaret i senk. Et elegant overhopp av Vinicius sørget for at Valverde fikk all verdens av tid til å plassere ballen ned i hjørnet til 3–2.

Det holdt helt inn.

Den andre semifinalen mellom Atletico Madrid og Athletic Club spilles torsdag klokken 20.00. Kampen kan sees på Eurosport Norge og Discovery+.