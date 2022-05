Kryptiske om Haaland: – Tror ikke han går naken gjennom der

ULLEVAAL STADION (VG) For første gang siden coronapandemien er intervjusonen åpen etter Norges landskamper. Ståle Solbakken er likevel ikke sikker på om Erling Braut Haaland tar turen dit.

PÅ NORSK JORD: Erling Braut Haaland på vei ut på gressmatta på Ullevaal Stadion før lørdagens trening.

– Jeg tror ikke han går naken gjennom der, men vi får se. Morten tar seg av det, sier Solbakken og henviser til landslagets medieansvarlig Morten Morisbak Skjønsberg.

– Vi får se, følger Skjønsberg opp.

Før de kommende Nations League-kampene til Norge har Det europeiske fotballforbundet (UEFA) gjeninnført intervjusonen (mixed zone) i etterkant av kampene.

Det blir første gang journalister kan intervjue de norske landslagsspillerne på noe annet enn pressekonferansen etter kamp siden coronapandemien brøt ut.

– Jeg tror ikke du skal regne med at han prater om Manchester City eller noen andre klubber på et norsk landslagsforum, sier Solbakken videre om Haaland.

Manchester City bekreftet at de var enige med Borussia Dortmund om en overgang for Haaland tidligere i mai, men den norske spissen er fortsatt ikke presentert for den engelske storklubben.

Solbakken mener at spørsmål til Haaland om Manchester City ikke hører hjemme mens han er på oppdrag for det norske landslaget.

– Det ville vært det samme som at jeg skulle sittet her og snakket om noe helt annet enn det jeg er her for, sier den norske landslagssjefen.

Fakta Norges fire Nations League-kamper i juni: Torsdag 2. juni: Serbia (borte)

Søndag 5. juni: Sverige (borte)

Torsdag 9. juni: Slovenia (hjemme)

Søndag 12. juni: Sverige (hjemme) Les mer

På en pressekonferanse tidligere i uken fortalte Solbakken at Norges Fotballforbund (NFF) ville ta sikkerhetsgrep rundt Haaland på den kommende samlingen.

– Det er ikke kun på grunn av han, men like mye for oss som reiser sammen med ham. Det går på at vi har noen ekstra vakter med oss, eller dit vi kommer, fulgte Solbakken opp lørdag.

– Det er vel sånn det fungerer også på de hotellene vi er på, så alt går riktig for seg. Jeg tror ikke det er noe mer hokus pokus enn det.