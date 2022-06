Mener svensk lag «pulveriseres»: – Det er litt morsomt

SOGNEFJELLET (VG) Den norske dametroppen gir uttrykk for at det nye trenerteamet har skapt økt motivasjon og ny giv. Langrennssjef Espen Bjervig tror stemningen er motsatt hos Norges argeste konkurrent.

Frida Karlsson og Maja Dahlqvist, her under OL i Beijing, er ikke lenger en del av det svenske landslaget. Det tror langrennssjefen i Norge er en stor svakhet.

Bjervig smiler under landslagets første samling for sesongen. Han har lagt bak seg en lang periode med krevende forhandlinger med Johannes Høsflot Klæbo, en smørerkonflikt og ikke minst ansettelser av nye trenere.

Han sier dameutøverne er storfornøyd med starten til Sjur Ole Svarstad og Stig Rune Kveen som trenere. Det samme er langrennssjefen.

– Og så får vi god drahjelp av et svensk landslag som plukker seg selv fra hverandre. Det er litt morsomt, sier Bjervig.

NY TRENERDUO: Stig Rune Kveen og Sjur Ole Svarstad, her under landslagets samling på Sognefjellet denne uken.

Langrennssjefen har som de aller fleste i langrennsmiljøet fått med seg at tre av Sveriges store profiler har brutt med landslaget.

Sist sesongs suverent beste damelag har mistet Linn Svahn, Maja Dahlqvist og Frida Karlsson. Trioen har sagt nei til lagets samlinger, forbundets oppfølging av trener- og medisinsk team, oppdrag for forbundets sponsorer.

Til vinteren får de gå verdenscup og VM for Sverige, men i mellomtiden står de fritt til å profilere private sponsorer, de styrer sin egen treningshverdag fullt ut sammen med sine private trenere. Det var også skiløpernes hovedargumentet for bruddet, nemlig at de nå får optimalisere treningen på hjemmebane.

Mens Sveriges skiforbund mente de strakk seg så langt som var mulig og sa det var trist med stjerneexiten. Samtidig har Sveriges langrennssjef Anders Byström erkjent at landslagsmodellen kanskje må vurderes.

KLAR FOR NY SESONG: Langrennssjef Espen Bjervig, her under årets første samling på Sognefjellet.

Bjervig understreker at han ikke vet om det ligger noen konflikter bak landslagsbruddet.

– Men ser jeg rent sportslig på det, så kan jeg ikke skjønne at det er en styrke for svensk damelangrenn. De har vært en samlet tropp som har løftet hverandre frem, slik vi har sett i norsk skiskyting, norsk langrenn og alpint.

– I mange år så har svensk damelangrenn stått sammen som et kraftig lag og presset hverandre til å bli bedre. Det pulveriseres nå. På kort sikt går det kanskje greit, men på lang sikt tror jeg ikke det er noen fordel for damelangrenn i Sverige.

Det har i lang tid blitt spekulert i om Johannes Høsflot Klæbo kommer til å bryte med landslaget. Men han er klar for nok et år med forbundets opplegg. Hans vurdering av de svenske stjernenes valg er som følger:

– Langrenn er en individuell idrett. Så lenge dette handler om å bli en bedre skiløper og er opptatt av egen utvikling har jeg ikke noe mot at folk velger å gjøre andre ting enn det som er lagt opp til at man skal gjøre.

25-åringen sier han gjør sine vurderinger jevnlig, både under og etter sesong på hva som skal gjøre ham til en bedre skiløper.

– I mitt tilfelle i år mente jeg at å være en del av landslaget gjør er det beste for meg, så får vi se på sikt. Det er ikke sikkert det er likt om ett år eller to. Det vet man aldri, sier Klæbo.

FØRSTE SAMLING FOR ÅRET: Johannes Høsflot Klæbo, her under en trening på Sognefjellet onsdag.

VG ber langrennssjef Bjervig sette seg inn i den svenske ski-ledelsens utfordring og spør hva han hadde tenkt hvis tre så store profiler ville forlate landslagsopplegget.

– Jeg hadde tenkt: «Hva skal til for å samle troppene?». Jeg tror ledelsen der er enig med min vurdering, at det sterkeste laget er at de er samlet hele gjengen.

– Hva tror du det gjør med laget deres?

– Det blir usikkerhet. Man begynner å prate om hva det er som skjer. Det blir sikkert ikke gode rammer i begynnelsen her, men de som er igjen er gode løpere også, sier Bjervig.