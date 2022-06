Finaleklare Coco Gauff (18): Må forsørge hele familien

PARIS (VG) Da familierestauranten til Coco Gauffs foreldre gikk dukken på grunn av coronapandemien, ble 18-åringen eneforsørger for familien på fem. Lørdag spiller hun sin første Grand Slam-finale – og kan få med seg 22 millioner kroner hjem.

KLAR FOR FINALE: Coco Gauff fra USA spiller sin første Grand Slam-finale lørdag. Her etter semifinaletriumfen i French Open torsdag.

Med foreldrene entusiastisk og hjertelig til stede var Coco Gauff stort et eneste stort smil etter seieren over Martina Trevisan i semifinalen torsdag. Men etterpå hadde hun hadde et alvorlig budskap å komme med: «Peace. End gun violence» skrev 18-åringen på TV-kameraet som gikk rett ut til TV-seerne. Gauff håper hele verden fikk det med seg, iallfall hele USA.

– For meg er det viktig som en person i verden, uavhengig av om jeg er tennisspiller eller ikke, og når jeg er i Europa og jeg vet at folk rundt i verden ser på, så er dette et problem andre steder i verden også, men spesielt i Amerika er det et problem som har pågått over år, sier Gauff på pressekonferansen etter seieren.

SAMFUNNSENGASJERT: – Nå kan jeg jo stemme. Det er en rett jeg skal bruke med visdom, sa en samfunnsengasjert Coco Gauff etter semifinaleseieren torsdag.

VG var til stede og så en meget samfunnsengasjert tenåring som er forferdet over at våpen-situasjonen ikke er blitt bedre i hjemlandet.

Hun forteller at det var en spontan handling. Men da hun våknet torsdag morgen så hun på nyhetene at det hadde vært en ny skyteepisode i USA. Dermed følte hun for å spre sitt budskap da hun nådde frem til TV-kameraet hun skulle skrive på. Hun forteller at foreldrene hennes oppmuntrer henne til å skape oppmerksomhet rundt ting hun brenner for. I slutten av mai ble 19 barn og to voksne drept i en skoleskyting i Texas.

– Da jeg var yngre sa faren min at jeg kunne forandre verden med en racket. Han mente ikke ved å spille tennis, men med å snakke om ting som dette. Det første pappa sa da vi møttes etterpå var at han var stolt av meg og det jeg skrev, sier Gauff.

FINALEJUBEL: Pappa Corey og mamma Candi Gauff etter semifinaleseieren til datteren i French Open.

Gauff fikk sitt store gjennombrudd da hun som 15-åring slo Venus Williams i første runde i Wimbledon i 2019. Fra og med det øyeblikket har «alle» snakket om henne som den neste store stjernen i dametennis. Men før denne uken har hun aldri kommet lenger enn til kvartfinale i Grand Slam. Nå skal hun spille finale. Seier gir 22 millioner kroner, tap gir halvparten.

Og Gauff spiller for hele familien, for i november 2020 måtte foreldrene til 18-åringen stenge familierestauranten Paradise Sports Lounge ved Miami i Florida, da coronapandemien gjorde at de ikke fikk bedriften til å gå rundt. Det meldte familien selv på Facebook.

Siden den gang har Gauff forsørget mor, far og to yngre brødre, skriver sportskeeda.com, også omtalt i tyske sportschau.

Den amerikanske tennisspillerne har vunnet to WTA-turneringer i karrieren, en i fjor og en i 2019. Hun er ranket som nummer 23 i verden. Lørdag møter hun verdensener Iga Swiatek fra Polen. Swiatek kommer til finalen med imponerende 34 strake seire.

– Jeg har ingenting å tape. Hun er absolutt en stor favoritt. Jeg skal spille så godt jeg kan, så kan alt skje, sier Gauff, som har tjent 30 millioner kroner i premiepenger så langt i karrieren.

TAKK: Coco Gauff takket publikum for støtten.

Faren er i trenerteamet til datteren. Og foreldrene er involvert i det meste datteren gjør og følger henne verden rundt.

– Foreldrene mine har gjort en enorm jobb med å støtte meg gjennom seire og tap. Familien min mener ikke at resultater er det eneste som betyr noe. Det er hvordan jeg oppfører meg på og utenfor banen.

Den amerikanske tennisstjernen fullførte for et par uker siden videregående skole, og har nylig snakket om hvor slitsomt det var å fullføre skole samtidig som hun forberedte seg til store tennisturneringer. Men hun har et avslappet forhold til presset om å bli den neste store.

– Selv i fjor, så tror jeg at jeg var for fokusert på å forsøke og tilfredsstille andre menneskers forventninger. Bare nyt livet. Uansett hvor bra eller dårlig karrieren min er, så tenker jeg at jeg er en strålende person, sa Gauff til stadionspeaker etter kvartfinalen på grusen i Paris.

Og hun er som tenåringer flest når hun får spørsmål om hun ser for seg andre karrieremuligheter i fremtiden.

– Kanskje noe med mote eller sminke, svarer Gauff.

