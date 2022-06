Naalsund mister EM: – Selvfølgelig veldig skuffet

Sommerens fotball-EM går uten Lisa Naalsund (27) etter at hun pådro seg en strekkskade i lørdagens kamp mot New Zealand.

SKADET: Lisa Naalsund måtte hjelpes av banen etter strekkskaden hun pådro seg på overtid lørdag.

Det bekreftet Norges Fotballforbund (NFF) på sine hjemmesider søndag ettermiddag.

– MR-undersøkelsen viser en strekkskade i leggen, og at akillessenen er intakt. Det er ikke en alvorlig skade, men alvorlig nok til at hun dessverre ikke rekker EM. Rehabiliteringstiden vil trolig være 6-8 uker, sier landslagslege Said Tutunchian.

– Akkurat nå er jeg selvfølgelig veldig skuffet. Jeg føler at jeg er i god form og hadde naturligvis gledet meg stort til EM i England, sier Naalsund.

– Det er ekstremt tungt. Sånn er det alltid. Først og fremst for spilleren, sier landslagssjef Martin Sjögren til VG.

Brann-spilleren ble byttet inn i det 83. minutt da Norge slo New Zealand i den nest siste testen for EM sparkes i gang 7. juli.

Ti minutter senere måtte hun hjelpes av Ullevaal-matta med store smerter i leggen, og mister med det EM-drømmen var dermed over allerede før den hadde begynt.

– Skader er en kjip del av fotballen, og dessverre var jeg uheldig denne gangen. Jeg skal støtte jentene hjemmefra og ser fram til å komme tilbake, sier Naalsund.

Under fotball-VM i 2019 ble Naalsund hentet inn som erstatter da Emilie Haavi røk korsbåndet, men grunnet Det internasjonale fotballforbundet (FIFA) sine regler kunne hun ikke spille kamper.

Dermed var hun bare med som en del av treningsgruppen den gang.

– Denne gangen skulle hun være med på ordentlig. Jeg lider veldig med Lisa, sier Sjögren.

MÅTTE GI SEG: Lege Said Tutunchian hjelper Lisa Naalsund etter at hun fikk trøbbel på tampen av landskampen mot New Zealand. Vilde Bøe Risa og Amalie Eikeland (t.v.) er borte for å oppmuntre Brann-spilleren.

Sjögren snakket selv med Naalsund etter MR-undersøkelsen søndag.

– Det er aldri gøy å ha sånne type samtaler, sier landslagssjefen.

– Det er klart hun er skuffet. Hun hadde så klart hatt lyst til å dra til England. Så fryktet vi at skaden kunne vært enda verre og at hun ville være borte i veldig lang tid. Så hun var samtidig lettet over at skaden ikke var mer alvorlig.

Nå må Sjögren og Norge forberede seg på et mesterskap uten Naalsund som et alternativ på midtbanen.

– Det er også et slag i troppen rent sportslig. Vi mister en spiller som har to veldig gode sesonger bak seg i Brann. Hun har fått mer og mer spilletid hos oss i det siste, og gjort det veldig bra, sier Sjögren.

Fakta Norges landslagstropp til fotball-EM Keepere: Guro Pettersen, Sunniva Skoglund, Aurora Mikalsen

Forsvarere: Tuva Hansen, Maren Mjelde, Anja Sønstevold, Anna Jøsendal, Julie Blakstad, Maria Thorisdottir, Synne Skinnes Hansen, Guro Bergsvand

Midtbane: Vilde Bøe Risa, Amalie Eikeland, Ingrid Syrstad Engen, Frida Maanum, Karina Sævik, Guro Reiten, Elisabeth Terland, Thea Bjelde (ny)

Angripere: Sophie Roman Haug, Celin Bizet Ildhusøy, Caroline Graham Hansen, Ada Stolsmo Hegerberg Les mer

Vålerenga-spiller Thea Bjelde hentes inn i EM-troppen.

– Hun har gjort det bra på vårt U23-landslag, og stått bra frem der. Hun har også vært med oss tidligere og kjenner oss godt, sier Sjögren om Bjelde og fortsetter:

– Det er en veldig god erstatter å få inn for Lisa. Thea dekker mye rom og er fysisk sett på et internasjonalt nivå. Hun har visse egenskaper som ligner på Lisa. Valget falt på at vi ville ha inn en slik type spiller.

I generalprøve før EM skal Norge spille borte mot Danmark onsdag.

Oppgjøret mot Nord-Irland 7. juli starter mesterskapet for de norske fotballkvinnene, før vertsnasjon England (11. juli) og Østerrike (15. juli) venter senere i gruppespillet.

INN I TROPPEN: Thea Bjelde (t.h.) slutter seg til EM-troppen. Her jubler hun for ett av målene i 6–0-seieren over Avaldsnes i mai sammen med Elise Thorsnes (ryggen til) og Agnete Nielsen.