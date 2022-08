Norges ukjente EM-helt løper for halvmaratonrekord

Norges EM-sølvsensasjon Zerei Kbrom Mezngi (36) får et skreddersydd opplegg for å sette europeisk rekord på halvmaraton i København om tre uker.

RETT HJEM: Zerei Kbrom Mezngi (36) har ikke til hensikt å hvile på laurbærene etter EM-sølvmedaljen på 10.000 meter i München sist søndag.

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

Det forteller hans agent Jasper Buitink til VG.

– Det blir en stor gruppe veldig sterke europeiske og afrikanske løpere, med gode muligheter for å sette europeisk rekord. Zerei (Kbrom Mezngi) kan ta den, sier han.

Jasper Buitink er via sitt firma Arctic Approach Management også ansvarlig for å hente toppløpere til «Copenhagen Half Marathon» søndag 18. september. Han har den offisielle tittelen «elitekoordinator» for Københavns halvmaratonløp (21 kilometer), som går for å ha en rask løypetrase.

Zerei Kbrom Mezngi senket sin personlige rekord med nesten 11 sekunder da han sist søndag til stor overraskelse for folk flest med tiden 27.46,94 tok 2. plass bak den italienske favoritten Yemaneberhan Crippa på 10.000-meteren i friidretts-EM i Münchens Olympiastadion.

I fjor løp han Københavns halvmaraton på 60 minutter og syv sekunder (1.00,07), 19 sekunder bak Sondre Nordstad Moens norske rekord 59,48 fra Valencia i 2017. Sondre Nordstad Moen har gjennomgått en operasjon i sommer og er ikke klar for start i København.

Den gjeldende europeiske rekorden 59.13 innehas av Julien Wanders (26), satt i Ras Al Khaimah i De arabiske emirater i 2019.

Sveitseren vil også stå på startstreken i Danmarks hovedstad i midten av neste måned, sammen med blant andre tyskeren Amanal Petros (27). Han ble nummer fire på maraton (42 kilometer) i friidretts-EM for halvannen uke siden med tiden 2.10,39. I Berlin 3. april løp han halvmaraton på 1.02,21, to minutter og 22 sekunder bak Mezngi som med 1.00,42 - under ikke særlig gode løpsforhold - tok 5. plass bak fire kenyanere.

Petros er i likhet med Mezngi født i Eritrea.

Les også Sølvhelten Mezngi: – For første gang i livet mitt, gråt jeg i dag

Mezngi kom til Norge for 10 år siden. De siste ni til 10 månedene har han trent under Asle Tjelta (37). Han er sønn av den kjente friidrettstreneren Leif Inge Tjelta, som i mange år på vitenskapelig vis har fulgt Jakob Ingebrigtsens utvikling.

Da Zerei Kbrom Mezngi ble tatt inn på landslaget til Norges friidrettsforbund i fjor, var det med en uttalt målsetting om at han skal løpe maraton i OL i Paris om to år. Det forteller forbundets sportssjef Erlend Slokvik.

– Målet i år var 10.000 meter. Det langsiktige er egentlig maraton i OL. Men det kan endre seg, sier Slokvik - som tilføyer at de ikke har snakket om hva han Mezngi bør satse på når det gjelder friidretts-VM i Budapest om ett år.

Jasper Buitink røper at Mezngi står på startlisten til maratonløpet i Valencia 4. desember. Agenten «tror» Norges nye langdistansehåp vil være klar for det.

– Det fins kanskje ikke bedre sted å debutere på maraton enn Valencia. Vi har diskutert mest hvordan han kan utvikle seg til å bli maratonløper. 10.000 meter er bra, men han er fersk som løper på toppnivå. Vi vet ikke riktig hvordan det skal ende, sier Jasper Buitink.