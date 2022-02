Tandrevold trengte legehjelp etter kollaps: – Hun tok seg helt ut

ZHANGJIAKOU/OSLO (VG) Ingrid Landmark Tandrevold (25) gikk mot sin første individuelle OL-medalje, men sprakk fullstendig inn mot mål.

«Alle» trodde det var Tandrevold som gikk inn til OL-bronse bak suverene Marte Olsbu Røiseland og Elvira Öberg, men sjokket var at det i stedet var Tiril Eckhoff som tok den siste medaljen.

– Ingrid Landmark Tandrevold tar bronse på jaktstarten. Det er så vilt! Nei, er det Tiril? ropte Discoverys kommentator, Ingrid Sørli Glomnes, før det oppsto full forvirring.

Et drøyt minutt senere kom en sluttkjørt Tandrevold i mål på 14.-plass, og hun måtte bæres ut av målområdet. Igjen satt forskrekkede lagkamerater og TV-seere.

Under verdenscupen i Oberhof i januar i fjor var det mistanke om at Tandrevold led av hjerteflimmer ut fra siste skyting på sprinten. Landslagslege Lars Kolsrud sier at det ikke dreier seg om trøbbel med hjertet denne gangen.

Han sier også til VG at det aldri ble konstatert hjerteflimmer sist gang det var snakk om det.

– Hjerteflimmer er en diagnose som er stilt på EKG. Og den er ikke stilt på Ingrid, sier legen til VG.

Han påpeker likevel at de vil følge nøye med fremover.

– Vi har aldri gitt henne noen diagnose, men vi må følge opp dette videre. Blir hun normal igjen tar vi det når vi kommer hjem. Blir hun dårlig, kommer vi til å gjøre det her i Kina.

Legen forteller at det går bra med henne.

– Hun tok seg helt ut. Fra hun kom over målstreken, til hun nå sitter og spiser, er hun bevisst. Hun har vært bevisst hele tiden, forteller landslagslegen og beskriver helsetilstanden til Tandrevold som «slapp og trist».

– Hvis hun skal gå på onsdag, må hun gå normale treninger først, legger han til.

Tandrevolds kollaps satte en støkk i gullvinner Marte Olsbu Røiseland.

– Man blir bekymret. Der og da betyr ikke den gull-medaljen all verden. Jeg så at Ingrid gikk i mål. Heldigvis var Lars raskt på plass. Da visste jeg at hun var i gode hender, sier Røiseland til VG.

– Først var jeg kjempeglad for å se Tiril, som fikk den etterlengtede medaljen hun har jobbet for. Deretter så jeg Ingrid. Da blir plutselig idretten veldig liten. Hun er oppe og nikker og får i seg cola nå, sier Røiseland til Discovery+.

– Jeg tenkte at det er jo konkurranse, så det er jo... Jeg var så klar for å se henne i mål, men så var hun ikke der. Det var veldig, veldig merkelig. Det var ganske dramatisk, men det viktigste er at hun har det bra nå, sier Eckhoff til VG.

Tandrevold startet jaktstarten på femteplass, en plass hun var på også etter to fulle hus. Så kom det én bom på tredje skyting, men hun var fortsatt i medaljekampen inn til siste skyting.

Der ble det fem rett ned for Fossum-løperen, og hun gikk ut tre sekunder bak Öberg på andreplass. Det så lenge ut til å bli en sølvkamp, men mot slutten av runden kom smellen.

Eckhoff var på sin side omtrent et halvminutt bak Tandrevold ut fra skyting.

– Jeg visste at folk kan gå på en smell i høyden her, så jeg ga ikke opp. I dag var det en medalje som tyder på at man aldri skal gi opp.

– Jeg håper det går bra med Ingrid. Det er kjempeekkelt, sier Ida Lien – som selv kom på 33.-plass – til VG.

For Tandrevold ville medaljen vært hennes første i OL.