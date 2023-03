Skadet Haaland reiser hjem: – Norges store mareritt å våkne opp til

MARBELLA/OSLO (VG) Erling Braut Haaland (22) blir ikke å se under Norges landskamper mot Spania og Georgia den kommende uken.

Viaplay-ekspert og tidligere landslagsstopper Rune Bratseth slår fast at Norge nå mister en verdensklassespiss i et lag som ikke har flust av verdensstjerner.

– Det er han og Ødegaard som representerer noe ekstraordinært og det trenger vi. Å miste Haaland. vi har ikke råd til det. Vi har virkelig ikke det og det er ingen tvil om at vi trenger hans kvaliteter, sier Bratseth til VG.

Haaland reiser hjem

Norges Fotballforbund (NFF) kom med nyheten tirsdag morgen. I pressemeldingen står det at Haaland hadde litt smerter i lysken etter kampen mot Burnley.

– Vi håpet at dette bare var en kjenning som skulle gå over til lørdag, men etter å ha gjort tester og undersøkelser i går ble det klart at han ikke rekker kampene mot Spania og Georgia. Det er bedre at han da får medisinsk oppfølging i klubb, sier landslagslege Ola Sand i pressemeldingen.

Haaland reiser dermed hjem fra landslagssamlingen.

Bratseth minner om at også Haaland er avhengig av et godt lag i ryggen og at Fredrik Aursnes virkelig har blomstret på et høyt nivå. Han håper og tror landslagssjef Ståle Solbakken ikke kommer til å bruke noe energi på Haaland-forfallet utad eller overfor spillergruppen.

– At han blir ferdig med det, ikke snakker om det og at det er synd og dumt. Men det er jeg sikker på at Solbakken gjør.

– Men hva tror du Solbakken tenkte i sitt stille sinn da han fikk beskjed om at Haaland ikke blir klar?

– Han har kanskje hatt et mareritt om sånne ting tidligere, om både Ødegaard og Haaland. Nå blir hans mareritt til virkelighet. Da må han bare, slik Drillo også var god til, bruke lite energi på ting han ikke får gjort noe med.

– Erling tok det tungt

Landslagssjefen har uttalt seg på NFFs eget nettsted.

– Erling tok det tungt da han skjønte at han ikke kunne være med å fighte for laget. Heldigvis er det fortsatt plenty med selvtillit, talent og samhold i denne gruppen til å vinne poeng i de neste kampene. Vi kommer ikke til å henge med huet en millimeter, men fortsetter jobben for å være maksimalt forberedt til lørdag og tirsdag, sier Solbakken.

Det er et særdeles upassende tidspunkt for Ståle Solbakken og hans menn å miste sin største stjerne. Bortekampene mot Spania og Georgia anses som de trolig to tøffeste kampene for Norge i EM-kvaliken som starter førstkommende søndag.

I tillegg til Spania og Georgia, er Kypros og Skottland landene som utgjør Norges gruppe i EM-kvaliken.

I desember i fjor kartla VG spissens skader. Det viste seg at Haaland ikke er i nærheten av å ha like god skadehistorikk som noen av verdens beste spisser, men det finnes også spillere som har langt flere avbrekk enn nordmannen.

Også i januar i fjor slet han med lysken. Da måtte han stå over seks kamper for Dortmund.

Etter overgangen til Manchester City har Haaland kun hatt et lite skadeavbrekk, og han har hyllet det medisinske apparatet i klubben. Han har vært på banen i 26 av 27 Premier League-kamper.

Haaland sto over privatlandskampene mot Irland og Finland i november i fjor grunnet skade.