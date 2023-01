Johannes Høsflot Klæbo går ikke NM på Gjøvik: – Jeg beklager

Johannes Høsflot Klæbo (26) trenger mer tid til å hente seg inn etter Tour de Ski-oppvisningen og dropper NM på Gjøvik. Han planlegger derimot å gå verdenscup lørdag.

Johannes Høsflot Klæbo på premieutdelingen etter å ha vunnet Tour de Ski på nyåret.

NM-forfallet ble klart etter en hardøkt tirsdag.

– Jeg beklager at det er blitt sånn. Og jeg forstår at noen vil bli skuffet over at jeg dropper NM-sprinten, men innimellom må jeg ta vanskelige valg. Jeg håper det er forståelse for valget jeg har gjort, sier Klæbo i en pressemelding.

Trønderen planlegger derimot å gå verdenscup-sprint i Livigno lørdag, samt verdenscup-helgene i Les Rousses og Toblach før VM.

– Det er fremdeles VM i Planica som er det overordnede målet for meg denne sesongen, med verdenscupen som et mål nummer to. Med den belastningen som jeg har tatt i løpet av sesongen, må jeg av og til sette foten ned. Denne gangen er det NM som blir vraket for min del, selv om jeg gjerne skulle ha gått NM-sprinten, sier Klæbo til VG.

NM-programmet på Gjøvik Torsdag : Sprint, fristil

Fredag : 15 km, fristil

Lørdag : 30 km med skibytte

Søndag: Stafett Rennene sendes på NRK

I utgangspunktet skal landslagsløperne delta i minst en NM-øvelse. Det nasjonale mesterskapet på Gjøvik torsdag til søndag består av viktige renn for uttaket til VM i februar. Det skal gås sprint (fri), 15 km (fri), 30 km med skibytte og stafett.

– Ja, jeg vet at det kommer til å bli diskusjoner rundt min beslutning, men det må jeg leve med. Jeg kjenner kroppen min godt etter hvert, og jeg vet når jeg trenger restitusjon. I dagens situasjon blir det for mye med sprint på torsdag og nok en sprint på lørdag. Sånn er det, sier Klæbo.

26-åringen vant nylig Tour de Ski sammenlagt og seiret i 6 av 7 etapper. Tour-suksessen førte også Klæbo opp i teten i verdenscupen sammenlagt, 54 poeng foran Pål Golberg.

I forbindelse med Tour de Ski åpnet langrennssjef Espen Bjervig for at Klæbo skulle få slippe NM.

– I utgangspunktet skal alle landslagsutøvere stille på minst én NM-øvelse. Men så er det alltid sånn at en eller annen ikke får det til, eller at det er noe med verdenscup som krasjer, sa Bjervig til NTB.

– For å være helt ærlig, når du er så jækla god som Johannes, så har du noen muligheter til å prioritere som du vil. Jeg vet at han ønsker å gå NM om det passer inn for ham, fortsatte Bjervig.

Klæbo blir ikke den eneste profilen som vil mangle i NM. Tiril Udnes Weng ble syk etter tredjeplassen i Tour de Ski og står over. NM kommer også for tidlig for Simen Hegstad Krüger og Anne Kjersti Kalvå som har vært coronasmittet den siste tiden.

PS! Norges Skiforbund har tatt ut 14 løpere til U23-VM i langrenn i Whistler Mountain i Canada fra 29. januar til 4. februar:

Kvinner:

Hedda Bakkemo (Gjøvik), Margrethe Bergane (Konnerud), Kristin Austgulen Fosnæs (Fossum), Sigrid Leseth Føyen (Kjelsås), Ingrid Andrea Gulbrandsen (Bardufoss og Omegn), Emma Kirkeberg Mørk (Drammen), Nora Sanness (Kjelsås).

Menn:

Ansgar Evensen (Vind), Lars Agnar Hjelmeset (Gjelleråsen), Amund Korsæth (Trøsken), Martin Kirkeberg Mørk (Drammen), Andreas Fjorden Ree (Støren), Edvard Sandvik (Kjelsås), Jonas Vika (MjøsSki).