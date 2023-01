The Times: Sir Jim Ratcliffe vil kjøpe Manchester United

Sir Jim Ratcliffe (70), en av Storbritannias rikeste personer, skal være med i formelle prosesser for å kjøpe Manchester United.

– Vi har formelt satt oss inn i prosessen, bekrefter en talsperson for Ratcliffe tirsdag, ifølge den troverdige avisen The Times.

Ifølge det amerikanske magasinet Forbes er Ratcliffe verdt 15,5 milliarder dollar, drøyt 150 milliarder kroner. Han grunnla selskapet Ineos, en av verdens største produsenter av kjemikalier.

Ineos har også en fabrikk i Bamble (Telemark). Ineos og Ratcliffe eier sykkelproff-laget Ineos Grenadiers og fotballklubben Nice i Frankrike.

The Times rapporterer at det er ventet at det også vil komme bud på å kjøpe opp Manchester United fra USA, Midtøsten og Asia. Men Ratcliffe er den første som offentlig bekrefter interessen for oppkjøp.

Ratcliffe og Ineos har bekreftet at de også var interessert i å kjøpe Chelsea i fjor, men London-klubben endte hos Todd Boehly.

Glazer-familien i Manchester United Glazer-familien kjøpte sine første aksjer i Manchester United i 2003 og overtok majoritetsandelen to år senere. Det skjedde gjennom et gjeldsfinansiert oppkjøp – et lån som familien betaler med klubbens inntekter.

I 2005 kjøpte de seg opp til eierandel på 98 prosent, men har siden redusert eierandelen og eier nå i underkant av 75 prosent av aksjene.

Klubben skal siden oppkjøpet ha betalt over 11 milliarder kroner i administrasjonsgebyr og utbytte direkte til familien.

Familien beskyldes for å investere for lite i klubben og er sjelden å se på klubbens kamper. De kommuniserer sjeldent med fansen

Både i 2005 og i 2010 var det store protester fra Manchester United-fansen mot Glazer-familien, mens de siste årene har det bare blitt flere protester.

Brødrene Joel og Avram Glazer er delt styreledere i Manchester United

På nåværende tidspunkt har formelle prosesser for et oppkjøp startet og potensielle kjøpere må registrere interesse overfor Raine Group, selskapet som er engasjert av Manchester United for å bistå med salget, ifølge The Times.

Mens det er ventet at budrunden for å kjøpe Manchester United starter i løpet av februar. Det skal være mulig at de nye eierne kan ta over før den neste sesongen starter.

I slutten av november bekreftet Manchester United at de utskjelte eierne, Glazer-familien, var åpne for å selge fotballklubben. The Times hevder at Glazer-familien håper på bud over 5 milliarder pund – rundt 60,6 milliarder norske kroner.

I oktober snakket Ratcliffe om møter med Joel og Avram Glazer, og la ikke skjul på interessen for Manchester United.

– Jeg har møtt Joel og Avram, og det er de fineste folkene. De er virkelige gentlemen, og de ønsker ikke å selge. Hadde klubben vært til salgs i sommer, ville vi sannsynligvis prøvd oss etter Chelsea-saken, men vi kan ikke sitte og håpe på at Manchester United en dag blir tilgjengelig, sa Ratcliffe på en konferanse i regi av avisen Financial Times.

Manchester United vant lørdagens byderby mot Manchester City i Premier League. Rødtrøyene er nummer fire i ligaen, ni poeng bak serieleder Arsenal.