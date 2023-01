Nye Niemann-anklager: Carlsen betalte for hånende tilrop

Magnus Carlsen får enda flere beskyldninger rettet mot seg i Hans Niemanns søksmål. Den jukseanklagede amerikaneren hevder tidenes beste sjakkspiller skal ha betalt andre norske spillere for håne ham verbalt.

OMSTRIDT: Magnus Carlsens kjente amerikanske sjakkrival Hans Niemann. Bildet er fra lynsjakk-VM i Almaty i desember i fjor.

Det skriver Aftenposten i en sak publisert onsdag ettermiddag.

Fra tidligere er det kjent at omstridte Hans Niemann (19) har saksøkt blant andre Magnus Carlsen (32) for ærekrenkelser, som han krever en milliard kroner i erstatning for.

Neimanns advokater skal nå ha tilføyd søksmålet ytterligere anklager. De går ut på at Carlsen og andre norske sjakkspillere under avslutningsseremonien til European Chess Club Cup i Mayrhofen i oktober skal ha hånet Niemann.

I søksmålet blir dette skildret slik - ordrett: «Cheating Hans».

Det er oversatt fra norsk, som angivelig var språket som ble brukt. Ifølge søksmålet skal den norske sjakkspilleren Aryan Tari ha ropt «ukse-Hans». Det er åpenbart at det bokstavelig talt har skjedd en feil i oversettelsesprosessen.

J-en i «Jukse-Hans» er fraværende i Niemann-advokatenes skildring og gjengivelse.

De påstår uansett at Aryan Tari skal ha fått betalt 300 euro - av Carlsen - for hån-jobben. Etter dagens valutakurs tilsvarer det drøyt 3000 kroner. Niemann mener ropene var en del av en «ondsinnet injurierende kampanje» fra Carlsen.

Magnus Carlsen spilte for det norske laget Offerspill i European Chess Club Cup. Det endte på 7. plass i sjakksportens svar på fotballens Champions League.

Niemanns advokater mener også at Offerspill-spillere skal ha fremført sanger inneholdende en tekst om at Niemann jukser.

VG har forsøkt å komme i kontakt med Aryan Tari. Han har hverken besvart VGs eller Aftenpostens henvendelser i denne saken. Carlsens far og pressekontakt, Henrik Carlsen har heller ikke vært tilgjengelig for Aftenposten. Offerspills lagleder, Johannes Kvisla, sier han ikke var til stede under seremonien og har ingen ytterligere kommentar.

Generalsekretær Theodoros Tsorbatzoglou i den europeiske sjakkunionen, som arrangerte turneringen i østerrikske Mayrhofen i oktober, sier at ingen av dommerne og delegatene som han har spurt «la merke til» det som hevdes i Niemanns nå utvidede søksmål.

– I hvert fall ikke i den offisielle delen. Hva som skjedde etterpå, for eksempel i baren, det vet jeg ikke, sier Tsorbatzoglou til Aftenposten.