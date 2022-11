Norge sluknet: Men innbytter Ohi Omoijuanfo reddet seieren

DUBLIN (VG) (Irland–Norge 1–2) Leo Skiri Østigård scoret et fabelaktig mål med hodet, men etter pause sluknet Norge fullstendig. Så dukket innbytter Ohi Omoijuanfo opp og reddet kvelden.

– Utrolig mye, svarer Omoijuanfo på spørsmål fra TV 2 om hvor mye hans første landslagsscoring betyr.

– Å score med flagget på brystet ... det er så deilig. Jeg hadde så lyst å bidra da jeg kom hit. Jeg har vært i noen tropper, og jeg har ikke fått sjansen. Det gjelder å ta sjansen når man først får den, fortsetter han.

Kveldens norske helt kom inn i siste liten i troppen på grunn av en syk Alexander Sørloth. Han hadde andre planer da Solbakken ringte ham.

– Jeg skulle ha en liten familieferie, men da Ståle ringte meg så ble jeg utrolig glad, og jeg vil jo være her, så da ble ferien lagt til side, sier spissen til TV 2.

Det ble helt stille på praktfulle Aviva Stadium da Leo Skiri Østigård satte ballen i mål etter 40 minutter. Og det er nesten litt rart når 41.130 mennesker ikke kommer med en eneste lyd.

Kaptein Martin Ødegaard slo corner fra venstre, foran mål ristet Østigård av seg Dara O’Shea og satte hodet frem etter et perfekt løp. En suveren scoring av Napoli-proffen.

Og da kampen gikk mot slutten var det nok en gang Ødegaard som slo dødballen, som til slutt ga Norge seier etter at Omojuanfo kranglet inn seiersmålet.

VG-børsen: Østigård var banens beste

Det irske fotballpublikumet gledet seg til å se Erling Braut Haaland, men det fikk de ikke. Han er skadet og tok seg en tur til Barcelona.

Første omgang bar preg av dette var en privatlandskamp. Norge hadde noen muligheter, Mohamed Elyounoussi og Ola Solbakken kombinerte foran mål, men det kom aldri til noen avslutning.

Etter ti minutter fikk Norge corner. Også da var det Østigård som var på jobb, men hans første forsøk gikk den på hodet og ut.

Norge hadde flere sjanser på hjørnespark, Patrick Berg forsøkte med volley, men ballen gikk over.

Etter 33 minutter klønet Elyounoussi til en kjempesjanse, spilt opp av Solbakken. Elyounoussi tok med seg ballen innover mot mål, men til slutt ble det mange berøringer og litt ubesluttsomhet at det rant bort i ingenting.

Etter pause ble det en helt annen fotballkamp. Irland våknet. Og de våknet skikkelig.

Etter 50 minutter fikk hjemmelaget en kjempesjanse, men kaptein John Egan skjøt like utenfor. Og da Morten Thorsby nesten satte ballen i eget mål like etter, viste det irske fotballpublikumet at det er lyd i dem. Et voldsomt brøl, og det skulle komme mer, for Irland hadde flere muligheter.

Josh Cullen hadde også en stor mulighet, men Ørjan Nyland reddet med kroppen, og hindret scoring. Da ble det god kok blant publikum igjen.

Irsk utligning

For i 2. omgang sluknet Norge helt i perioder. Irland spilte seg til mange sjanser. Og de norske herrene gjorde ikke all verden for å stoppe dem. Og da gikk det nesten som det måtte gå.

Etter 68 minutter dundret Alan Browne ballen i mål, et perfekt treff helt inne ved stolpen til høyre for Nyland. Browne skjøt fra rundt 25 meter.

Først passerte ballen Morten Thorsby og Martin Ødegaard før den fortsatte hele veien inn i det norske målet:

1–1: Alan Browne leverte et godt langskudd da han sørget for utligning i 2. omgang.

Etter 74 minutter kom Ohi Omoijuanfo inn for Jørgen Strand Larsen, og etter elleve minutter scoret han etter frispark slått av Ødegaard.

De norske landslagsherrene hadde ikke vunnet siden de slo Sverige 3–2 i juni. Da scoret Braut Haaland og Alexander Sørloth for Norge. Sørloth ble syk foran kampen i Dublin og var på hotellrommet.

Norge hadde før torsdagens kamp bare slått Irland fire ganger på 20 forsøk.

Det er på dagen 12 år siden Norge sist møtte Irland. Da vant Norge 2–1.

I EM-kvalifiseringen neste år møter Norge disse nasjonene: Spania, Skottland, Georgia og Kypros. De to beste får EM-plass.