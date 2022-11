Syv land dropper regnbuefarget kapteinsbind – Solbakken slakter Fifa

Flere land avstår fra en planlagt støtte til homofiles rettigheter etter trusler fra Fifa. Landslagssjef Ståle Solbakken betegner det som et grovt overtramp fra Det internasjonale fotballforbundet.

BLIR IKKE Å SE I VM: Harry Kanes kapteinsbind i regnbuefarger blir ikke å se i Qatar.

En rekke nasjoner hadde planlagt å støtte LHBT+-rettigheter ved å bære et regnbuefarget kapteinsbind, omtalt som «OneLove». Markeringen er i konflikt med Fifas eget reglement, som innebærer at spillerne har risikert å bli straffet med gule kort.

Nå har flere nasjoner sett seg nødt til å droppe støtten. I vertslandet Qatar kan homofili straffes med fengsel i opptil syv år.

Landslagssjef Ståle Solbakken er forbannet på Det internasjonale fotballforbundet (Fifa).

– Det høres dramatisk ut med tanke på at dette har vært planlagt i lang, lang tid. Det er igjen et grovt overtramp fra Fifa. De truer med noe som vil gjøre at de lagene her kan få noen av sine beste spillere i karantene på et tidlig tidspunkt i turneringen. Det gjør det sportslig uforsvarlig for dem å gjøre dette, og det er et forferdelig virkemiddel for å hindre å sette søkelyset på noe som Fifa skryter av at de skal gå foran med i dette mesterskapet, sier Solbakken til VG.

– Det er nok et eksempel på at den organisasjonen trenger en kraftig modernisering, for å si det pent. De har en ledelse som ikke lever i takt med tiden.

DROPPER REGNBUE: Virgil van Dijk dropper regnbue-bindet.

Fifa viser til artikkel 13.8.1 i Fifas utstyrsreglement hvor det står at kapteinene skal bruke et bind utlevert av Fifa.

– England og seks andre forbund har fortalt kapteinene sine om ikke å bære OneLove-armbåndet. «Vi kan ikke sette spillerne våre i en posisjon der de kan møte sportslige sanksjoner, inkludert gule kort,» uttalelse fra FAs utenfor England, Belgia, Sveits, Tyskland, Danmark og Wales, skriver The Times-journalist Henry Winter.

I en felles uttalelse fra de syv forbundene, uttrykker de stor skuffelse.

«Vi er ekstremt frustrerte over Fifas avgjørelse. Den er helt uten sidestykke. De har gjort det veldig klart at det vil bli sportslige konsekvenser for våre kapteiner om de bærer kapteinsbindet», heter det i pressemeldingen.

I en uttalelse fra Fifa, lener organisasjonen seg på artikkel 13.8.1, hvor de ber alle forholde seg til regelverket deltakerlandene har vært med på å forhåndsgodkjenne. Dette er regler for å ivareta integriteten til spillet og at alle kan konkurrere på like premisser, heter det i uttalelsen.

«Fifa er en inkluderende organisasjon som støtter gode og viktige saker, men det må gjøres innenfor det riktige rammeverket.», avsluttes det hele med.

Gjert Moldestad er selv homofil – og tidligere talsperson for Norsk Supporterallianse. Samfunnsdebattanten reagerer sterkt på nyheten.

– Det er bare å gratulere Fifa og Qatar med seieren. De stopper land som vil slå et slag for menneskerettigheter og mer inkludering. Dette er nok en spiker i kisten for en fotball som skal gå i riktig retning, sier Moldestad til VG.

Han skulle samtidig ønske at VM-nasjonene ikke ga slipp på den planlagte markeringen.

– Jeg hadde håpet at det var noen land som turte å stå i dette. Skal vi ha en forandring, krever det at noen våger å ta konsekvenser. Hadde Harry Kane hatt dette armbindet på, hadde han garantert blitt hyllet og takket for å gjøre det. Og hadde han fått gult kort, ville nok enda flere vært takknemlig for det, sier Moldestad.

Inge Alexander Gjestvang er leder for FRI – en forening for kjønns- og seksualitetsmangfold.

– Det at kapteiner ikke kan uttrykke støtte til grunnleggende menneskerettigheter uten å bli straffet med gult kort demonstrerer tydelig hovedproblemet med organisasjoner som Fifa og tildelinger av mesterskap til land som Qatar. Man bruker idrett som en overflatisk og fin glasur, men under befinner det seg en råtten kake som kommer tydelig til syne så fort man skraper litt i overflaten, sier Gjestvang til VG.

– Vi i FRI er svært bekymret for situasjonen til migrantarbeidere, kvinner og den skeive befolkningen i Qatar, og ikke minst hvordan menneskerettighetene blir ivaretatt generelt. Det at utøvere og publikum straffes for å sette søkelyset på problematiske ting er både pinlig og skammelig, mener FRI-lederen.

Det engelske fotballforbundet har vært forberedt på en bot, men ville ha avklaring på om det også kan føre til gult kort hvis kapteinen hadde på seg regnbue-bind.

– Det virker som det er viktigere for Fifa å tekke Qatar, det brutale regimet de er og deres ledere, enn landslag som ønsker å stå opp for verdier vi ønsker mer av. Men Fifa kommer ikke til å få det som de vil på lang sikt. Jeg tror dette vil skape mer polarisering. Talen til Gianni Infantino var jo et jordskjelv. Når de nå vil stoppe noe som er bra, vil det nok komme kraftige reaksjoner, sier Gjert Moldestad.

Fifa har bedt alle kapteiner ha på seg bind med forskjellige budskap, som «fotball forener verden», «ingen diskriminering», «beskytt barn» og «del på maten.

Men blant andre England-kaptein Harry Kane og Wales-kaptein Gareth Bale hadde planlagt å trosse pålegget fra Fifa. FA meldte ifølge The Guardian fra om dette allerede i september, men hadde mandag morgen ikke fått svar på sin henvendelse.

– Det er diskusjoner som pågår. Vi jobber med disse problemene akkurat nå. Det er sant at Fifa i går indikerte at det kunne bli sportslige sanksjoner, uttalte FA-direktør Mark Bullingham til BBC Radio 4 mandag morgen – kort tid før det ble klart at England dropper regnbuebindet.

Danmark skulle også varme opp til kampene med et «Human Rights for all»-budskap. Dette har de nå valgt å trekke. Ifølge DBU-president Jakob Jensen handler dette om at de rett og slett frykter at slike markeringer vil føre til at de taper kamper på walkover.

– En bot hadde vi nok klart å håndtere, men med så lite klarhet i konsekvensene, kunne vi i verste fall risikert å bli dømt til å tape 0–3, sier Jensen til DR.