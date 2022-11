Sjokkåpning for Messi: – En av de store skrellene i et VM

Eksperter betegner Saudi-Arabias skrell mot Argentina i VM-åpningen som de største sensasjonene på nesten 100 år med fotball-VM. Lionel Messi (35) mener laget må lære.

Lionel Messi hadde trolig vondt for å forstå hva som skjedde med hans Argentina i første VM-kamp mot Saudi-Arabia.

Sigrid Øverby, VG

– Laget viste at de var sterke, det sto på oss, sier en skuffet Lionel Messi ifølge den argentinske avisen El Dia.

Argentinas målscorer, kaptein og superstjerne stoppet for en sjelden gangs skyld i intervjusonen etter 1–2-nederlaget for Saudi-Arabia i åpningskampen i gruppe C. Der bød han på følgende budskap:

– Det er ingen unnskyldninger. Vi må stå sammen mer enn noen gang. Denne gruppen er sterke og har vist det, sier Messi.

– Vi er i en situasjon landslaget ikke har vært i på lenge. Derfor må vi vise at vi står sammen som gruppe for å komme oss videre, fortsetter han.

Tidligere NRK-kommentator Arne Scheie (78), som har fulgt fotball-VM i mer enn en mannsalder, beskriver tirsdagens sensasjonsresultat slik:

– En av de store skrellene i et VM, en av de største overraskelsene så lenge jeg har fulgt med, sier Scheie.

– Og særlig på bakgrunn av det som skjedde i 1. omgang hvor Argentina fikk tre mål annullert. Dette viser at fotball spilles ikke bare i Sør-Amerika og Europa, om noen trodde det. Argentina kan selvsagt komme tilbake og bli verdensmester, men det ble med en gang langt vanskeligere, vurderer han videre.

Til det siste påpeker Messi følgende:

– Det er fortsatt opp til oss. Det var ikke slik vi forventet å starte, vi ønsket å starte med en seier, men dette er ting som skjer. Vi må rette opp de tingene vi har gjort feil og lære, sa den argentinske kapteinen.

– Nå må vi vinne, vinne de to kampene vi har igjen.

Den profilerte svenske sportsjournalisten Erik Niva reagerer også på det overraskende resultatet, der Saudi-Arabia altså gikk fra å ligge under 0–1 etter Messi-scoring på straffe til å snu matchen til 2–1 i løpet av fem minutter i 2. omgang.

– Jeg har aldri sett noe liknende med mine egne øyne. For meg er dette den største VM-sensasjonen gjennom hele mitt liv; større enn Sør-Korea-Italia 2002, større enn Senegal-Frankrike 2002 og faktisk enda større enn Kamerun-Argentina 1990. Så slik jeg ser det må vi nok tilbake til Nord-Korea mot Italia 1966 eller USA mot England 1950 innen vi treffer noe som passerer det her, skriver Niva i Aftonbladet.

Ifølge flere medier blir det innført helligdag onsdag i Saudi-Arabia etter sjokkseieren.

Det har vært flere oppsiktsvekkende resultater i verdensmesterskapet gjennom historien:

I 1950 debuterte England i fotball-VM, og var store favoritter mot et raskt samlet amerikansk lag. USA vant 1–0 mot England, og kampens eneste mål ble scoret av den haitisk-fødte amerikaneren Joe Gaetjens.

HELTEN: Joe Gaetjens bæres på gullstol av amerikanske supportere etter å ha blitt matchvinner mot England i Belo Horizonte under Brasil-VM i 1950.

Argentina gikk også på en smell i 1990 da de som regjerende verdensmester tapte 1–0 mot Kamerun. Det argentinske laget – da anført av Diego Maradona – gikk da siden helt til finalen som de tapte mot Vest-Tyskland.

Nord-Korea forbløffet verden da de slo Italia 1–0 i 1966.

I 1982 var verden vitne til enda en av fotballhistoriens største skandaler. Kampen mellom Algerie og Vest-Tyskland, endte med sjokkseier til Algerie. Det var første gang et europeisk lag tapte for et afrikansk lag i verdensmesterskapet.