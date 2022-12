Griner med uttalelse: – Har vært en stadig kamp

Tidligere denne måneden ble den amerikanske basketballstjernen Brittney Griner (32) frigitt i Russland. Fredag uttaler hun seg for første gang etter løslatelsen.

LØSLATT: Brittney Griner ble opprinnelig dømt til ni års fengsel i august i Russland. Nå er hun frigitt i bytte mot en russisk våpenforhandler.

Hun ble frigitt i bytte mot en russisk våpenhandler for over en drøy uke siden. Griner hadde vært fengslet i Russland etter at hun i februar ble tatt med cannabisoljer på vei inn Russland. Hun ble dømt til ni års fengsel i august, og hadde siden vært i russisk varetekt.

Fredag har hun lagt ut et langt Instagram-innlegg:

– Det føles så godt å være hjemme! De siste ti månedene har vært en stadig kamp. Jeg måtte grave dypt for å holde troen, og det var kjærligheten fra så mange av dere som hjalp meg å holde det gående. Fra bunnen av mitt hjerte: tusen takk til alle sammen for hjelpen, skriver basketballstjernen.

Hun takker også president Joe Biden for støtten.

Det var den 17. februar i år at Griner ble arrestert på flyplassen i Moskva med cannabisoljer i bagasjen, beregnet på bruk til e-sigaretter – såkalt «vape» – som hun hadde legeerklæring for å oppbevare, ifølge The Guardian.

Griner tok OL-gull i basket med USA i Rio de Janeiro i 2016.