Kristoffersen med ny andreplass: – Jævlig irriterende

Henrik Kristoffersen (28) ble nok en gang nummer to i italienske Alta Badia. Lucas Braathen (22) fulgte ikke opp fra søndagens seier, og kjørte ut i første omgang.

Oppdateres!

Kristoffersen havnet akkurat bak Lucas Braathen i søndagens storslalåm-renn. Mandag havnet han på samme plass - bak suverene Marco Odermatt med totaltiden 2:38.27.

– Det er egentlig veldig bra. Det kommer, det kommer, sier Kristoffersen til Viaplay etter å ha havnet tideler bak sveitseren.

– Vi tar inn fire tideler på Odermatt. Det er ikke dårlig det, altså. Akkurat for øyeblikket er han best. Det er jævlig irriterende, men vi jobber i hvert fall alt vi kan for å ta ham, legger han til.

Kristoffersen var også nummer to før finaleomgangen av mandagens renn. Slovenske Zan Kranjec ble tredjemann på pallen etter finaleomgangen.

Lucas Braathen kjørte ut i første omgang etter en rotasjon, rett etter at første mellomtid viste at han kun var syv hundredeler bak Odermatt som også ledet etter første omgang.

Dermed ble det ingen suksess for Braathen, slik det ble i søndagens renn.

Atle Lie McGrath startet andre omgang lovende, men gjorde en feil midtveis i løypa og mistet tid. 22-åringen endte som nummer 27.

Alexander Steen Olsen ble nest beste nordmann som nummer 13, mens Rasmus Windingstad ble nummer 17.