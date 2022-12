Ronaldo følges av én halv milliard: – Hjelper å være kjekk

AL SHANAIYA/DOHA (VG) Iført singlet var Cristiano Ronaldo (37) tilbake på Portugal-trening torsdag – for første gang siden vrakingen mot Sveits.

GLISTE: Cristiano Ronaldo på trening for Portugal torsdag. Lørdag er det Marokko som venter i VM-kvartfinalen.

Ronaldo sto over onsdagens trening med resten av reservene, og avisen Record meldte at han truet med å forlate troppen.

Det fikk det portugisiske fotballforbundet til å rykke ut:

– Vi ønsker å klargjøre at kaptein Cristiano Ronaldo ikke truet med å forlate troppen i Qatar, meldte forbundet.

VM-kvartfinalene

Fredag: Kl. 16: Kroatia-Brasil Kl. 20: Nederland-Argentina Lørdag: Kl. 16: Marokko-Portugal Kl. 20: England-Frankrike

37-åringen brukte sosiale medier til å kommentere situasjonen. Han la ut følgende både på Twitter og Instagram:

– Vi er en gruppe som er for sammensveiset til å brytes ned av ytre krefter. En nasjon som er for modig til å la seg skremme. Et lag som vil kjempe for drømmen til siste slutt!

GODT TRENT: Cristiano Ronaldo har muskler å vise frem.

Det er garantert en god del som har fått med seg budskapet.

Portugal-stjernen er verdens klart mest fulgte person på bildedelingstjenesten Instagram. Han har vanvittige 510 millioner følgere.

Bare siden det beryktede TV-intervjuet med den engelske kjendisen Piers Morgan kom ut like før VM, har rundt 15 millioner nye kommet til.

– Det betyr mye for meg. Det betyr at folk liker meg også. Jeg er karismatisk. Hvorfor er jeg størst? Det lurer jeg iblant på. Hvorfor er det ikke en annen? spør Ronaldo i det kontroversielle intervjuet.

– Ikke bare fordi jeg er god i fotball, for det vet alle, men jeg tror det andre er relevant også. Man må være karismatisk. Folk må føle et bånd til deg. Å være kjekk hjelper nok også, legger han til og omtaler seg selv som en «appetittvekkende frukt».

Ronaldo sier at han ikke kaster bort tiden på folk som ikke liker ham.

På Twitter har har 106 millioner følgere, og fotballspilleren er trolig den med flest følgere i sosial medier (Some).

Flest Instagram-følgere Cristiano Ronaldo – 510 millioner

Lionel Messi – 385 millioner

Kylie Jenner – 373 millioner

Selena Gomez – 361 millioner

Dwayne Johnson – 351 millioner

Ariana Grande – 342 millioner

Kim Kardashian – 334 millioner

Beyoncé – 284 millioner

Khloé Kardashian – 281 millioner

Catarina Cardoso følger det portugisiske landslaget for TVI og CNN Portugal.

– De unge ønsker å være som ham. Han er en stjerne, og jeg tror ikke Messi er det på samme måte. Han har en stor personlighet, selv om han ikke alltid gjør alt rett. Han er større enn seg selv. Dessuten kommer han fra en fattig bakgrunn, og se på ham nå – han er på toppen av verden, sier Cardoso.

REPORTER: Catarina Cardoso

Chris Horbel er førsteamanuensis ved Norges idrettshøgskole og forsker blant annet på markedsføring og sosiale medier i idretten.

Hun ramser opp en rekke årsaker til at Ronaldo er verdens største på Instagram:

Han driver den største idretten i verden.

Han har en lang karriere i de største klubbene.

Han har hatt sportslig suksess.

Han har blitt en merkevare i seg selv.

Han har vist jevnlig sosialt engasjement.

Og ikke minst: Han er kontroversiell.

Portugals landslagstrener Fernando Santos.

Det er det siste som skiller ham fra Messi, som tross alt er verdens nest mest fulgte på Instagram, med 385 millioner følgere.

– Absolutt. Han og Messi kan sammenlignes sportslig, men Ronaldo har ikke et «nice guy»-image. Han er mer kontroversiell, og det fører til mye mer omtale, sier Horbel.

Hun peker på en annen viktig faktor for de største på sosiale medier: De samarbeider med andre merkevarer, og nettverket gjør at man tiltrekker seg flere følgere.

Ronaldo har en enestående makt når han inngår avtaler, fordi han kan tilby størst mulig rekkevidde. Det er hovedgrunnen til at han skal ha blitt tilbudt 200 millioner euro per sesong av Al Nassr i Saudi-Arabia.

Han har også stor påvirkningskraft på sine unge følgere.

– Men Instagram-profilen hans formidler ikke bare verdier som er bra for barn og unge, påpeker Horbel.

Flest Twitter-følgere Barack Obama – 133 millioner

Elon Musk – 120 millioner

Justin Bieber – 114 millioner

Katy Perry – 109 millioner

Rhianna – 107 millioner

Cristiano Ronaldo – 106 millioner

Taylor Swift – 92 millioner

Donald Trump – 88 millioner

Lady Gaga – 85 millioner

Narendra Modi – 85 millioner

– Er Ronaldo den perfekte personen å alliere seg med for et regime som vil sportsvaske seg?

– Han kunne vært det fordi han har størst rekkevidde. Men ser man på egenskaper, så finnes det andre utøvere som er mer perfekt. Messi, for eksempel, som har en mer ydmyk karakter - og står mer for de mer «riktige» verdiene i idretten.

– Men Ronaldo har flinke folk rundt seg som forteller gode historier. Det er det som tiltrekker folk. Han har en god miks av historier, sosialt engasjement og sin sportslige hverdag.

Ronaldo sier i intervjuet med Piers Morgan at ting har forandret seg, og at han nå ser på fotball som business.