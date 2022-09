Johaug rister på hodet av nytt grep: – Har hele karrieren fått kjeft for å gjøre sporten kjedelig

HOLMENKOLLEN (VG) Therese Johaug (34) har elsket de lengre distansene i langrenn og samtidig blitt beskyldt for å «ødelegge sporten» når hun vinner stort. Men nå mener hun strikken er dratt for langt for kommende sesong.

KLAR TALE: Fra Therese Johaug, her avbildet da hun i august lanserte sin egen biografi i Oslo.

– Det er rart at distansene blir lengre for jentene. Det er ikke en god idé, synes jeg. For hvis du er ung jente, du går ditt første verdenscuprenn, skal gå 50 kilometer og man ender opp mange minutter bak... Så er jo ikke det bra. Jeg synes det burde vært som før, eller kortere distanser, sier Johaug.

– Har fått kjeft

Ordene falt like etter at den tidligere ski-dronningen på et hotell i Holmenkollen i Oslo lørdag morgen, ble klappet inn i en sal foran en rekke langrennsledere fra hele verden.

Anledningen var et seminar for «morgendagens skiledere» i regi Norges Skiforbund og en av hovedsponsorene deres. Representanter fra 21 nasjoner overvar seansen der Johaug var med på en drøy time lang spørsmål/svar-seanse.

Blant spørsmålene var hvordan man kunne bedre rekrutteringen blant jenter og kvinner.

Therese Johaug svarte på spørsmål fra både skistyremedlem Marita Andresen (til høyre) og resten av salen på et hotell i Holmenkollen lørdag.

Johaug trakk i den anledning uoppfordret opp det nye konkurranseprogrammet i verdenscupen, der kvinner og menn skal gå like langt.

Damene skal blant annet gå en rekke 20-kilometere. De skal også gå femmila i Holmenkollen.

Overfor VG utdyper 34-åringen sitt budskap:

– Jeg har hele karrieren fått kjeft for å gjøre sporten kjedelig. Andre nasjoner skal ha ment at det blir for store tidsdifferanser og derfor har ikke sporten blitt populær i andre land.

– Da er det morsomt at man nå skal begynne å øke distansene..., sier Johaug og lar setningen henge i luften.

Spår større differanser

Hun har tidligere luftet sine tanker om temaet. Først tenkte hun at lengre distanser ville gagne henne som skiløper.

Tilbake i 2021 var hun mer skeptisk til at det var veien å gå for sporten som helhet.

Siden har forslaget fra Det internasjonale ski- og snowboardforbundet (FIS) besluttet at like distanser for kjønnene blir en prøveordning kommende sesong.

Tidligere FIS-topp, Vegard Ulvang, kjempet hardt for forslaget og kalte det «en viktig og historisk avgjørelse».

KJEMPET FOR ENDRING: Tidligere leder av langrennskomiteen i FIS, Vegard Ulvang, her avbildet på et skirenn i 2021.

Og nå nærmer det sesong med stormskritt. For herrene blir det flere ti-kilometere og ingen 15-kilometere på programmet før VM.

Damene skal gå færre av sine korteste distanser. Flere av de kjente rennene blir for dem 20 kilometer. Damene skal også forsøke seg på 50-kilometeren i Holmenkollen.

– Det tyder jo bare på at det kommer til å bli enda større differanser. Jeg vet ikke om det er veien for langrenn om sporten skal bli mer populær. På guttesiden blir det enda mer kjemping og bikkjeslagsmål, sier Johaug – og fortsetter:

– Jeg er skeptisk til dette. Jeg vet jo at dette hadde gagnet meg dersom jeg fortsatt hadde gått på ski. Men det er ikke dette sporten er tjent med på sikt.