Ruud har ingen planer om å flytte: - Trives best i Norge

Casper Ruud (23) har tidligere ytret seg om skattepolitikken i Norge. Likevel er han fast bestemt på at han ikke vil flytte.

DOLLARGLIS: Den store suksessen på tennisbanen har ført til store inntekter for Casper Ruud.

Etter seks uker på reise er Casper Ruud nå tilbake i Norge etter finaletapet i US Open på søndag.

– Det er veldig deilig, New York er veldig «busy», trafikk og mye som skjer, så man merker at Oslo er veldig mye roligere. Det er veldig deilig, sier Ruud til VG.

2.plassen i US Open sikret ham også annenplassen på verdensrankingen, i tillegg fikk han også 13 millioner kroner i premiepenger. Totalt i 2022 har han vunnet rundt 46 millioner kroner.

Etter at han vant ATP 250-turneringen i Gstaad i juli kom han med et humoristisk stikk i retning norske politikere.

– Alt om Sveits minner meg litt om Norge, bortsett fra at dere betaler mindre skatt her. Dere har en fin skatteordning. Jeg håper at norske politikere følger med nå og kan redusere skatten litt, sa Ruud, til stor latter fra de fremmøtte tilskuerne.

– Det som ble sagt i Gstaad var mer en fleip, med tanke på Sveits og deres ordninger. Så det var ikke noe stikk til politikerne i det hele tatt. Det var bare en spøk som falt inn akkurat der og da, sier Ruud til VG.

SEIER: Casper Ruud vant for andre året på rad turneringen i Gstaad i juli.

– Har du vurdert å flytte til utlandet, med tanke på skatt og satsing?

– Det har vært vurdert og snakket om, men til syvende og sist trives jeg best i Norge. Jeg elsker alltid å komme hjem igjen for å få en pust i bakken. Jeg vil ikke at det skal være noe annet sted enn i Norge, svarer verdenstoeren.

Han forteller videre at han ikke har noen problemer med skattepolitikken i Norge.

– Det er aldri gøy å se penger forsvinne, men det går til noe godt, og til samfunnet, så man får bare akseptere det. Jeg har ikke noe problem med det jeg, sier Ruud.

– Vi er heldige som bor i et fint land. Jeg har reist mye rundt i verden, og kan helt klart si at Norge er et av de aller beste landene å bo i, med tanke på de ordningene vi har, legger han til.

