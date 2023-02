Ut mot russisk OL-deltagelse: – Av blod, død og tårer

Den ukrainske verdensmesteren i tungvektsboksing Oleksandr Usyk kommer med en klar beskjed om å utelate russiske utøvere fra OL i Paris i 2024.

NTB, VG

I en video publisert på Usyks Instagram-konto kommer han med en klar oppfordring til sjefen i Den internasjonale olympiske komité Thomas Bach.

– Medaljene som russiske idrettsutøvere kommer til å vinne er medaljer av blod, død og tårer, sier Usyk .

IOC har den siste tiden jobbet med internasjonale idrettsforbund og nasjonale olympiske komiteer for å se på mulighetene for å finne en løsning for hvordan russiske og belarusiske idrettsutøvere kan delta under lekene i 2024.

Det har vært diskutert om russiske og belarusiske utøvere skal kunne konkurrere under nøytralt flagg i Paris-OL om den russiske invasjonen av Ukraina fortsetter.

– Russiske væpnede styrker invaderte landet vårt og drepte sivile. Den russiske hæren dreper ukrainske idrettsutøver, trenere og ødelegger idrettsplasser så vel som idrettshaller, fortsetter Usyk.