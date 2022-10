Supertalentet jaktes av storklubber – står uten agentavtale

Andreas Schjelderup (18) har besøkt både Liverpool og Bayern München. I sommer var han nær en overgang til Sevilla. – Det gir selvtillit, sier nordmannen.

Bodøværingen, som under pandemien flyttet alene til Danmark som 16-åring, er ettertraktet i Fotball-Europa etter storspill i Superligaen. Han er toppscorer i ligaen med syv mål på elleve kamper.

– Laget er inne i en sykt bra periode, og det er det lett for offensive spillere å skinne, forklarer 18-åringen, som for det meste opererer på venstrekanten for Nordsjælland.

– Jeg er der jeg vil være etter to år i klubben. Jeg har tatt steg for steg og nå kan jeg dominere i Superligaen, sier han til VG.

18-åringen må ta flere valg i tiden som kommer. Han står uten agentavtale og for tiden er det faren som fungerer som sportslig rådgiver.

I sommer kom Sevilla på banen med et saftig bud.

– Jeg dro til Sevilla med en spørsmålsliste etter hans preferanser. Der fikk jeg et innblikk i en klubb som har fulgt ham over flere år, og med et prosjekt som var veldig interessant for Andreas, forteller Jørn-Tommy Schjelderup, som er pappa og personlig rådgiver.

Han sier det er uaktuelt å være agent for sønnen.

– Det gir massevis av selvtillit at en så stor klubb som Sevilla ville ha meg, sier Andreas Schjelderup.

– Hva er neste steg for deg?

– Det kommer an på hvilken plan den aktuelle klubben har for meg. Liga har ikke så mye å bety. Nå har jeg uansett kun fokus på Nordsjælland.

HET NORDMANN: Andreas Schjelderup jubler for scoring mot Randers FC mandag.

Planen var at Schjelderup skulle leies tilbake til Nordsjælland, men den danske klubben avslo etter hvert budet fra Sevilla. 18-åringen har nå en avtale til sommeren 2024.

Faren har hatt flere roller rundt sønnen. Han har vært på feltet, vært trener på Glimt-akademiet – og det er han som undersøker hvilke klubber som kan være god match i fremtiden.

Britiske Daily Mail har meldt om interesse fra Liverpool, Arsenal, Borussia Dortmund, Inter og Juventus, men ifølge Jørn-Tommy Schjelderup er Sevilla det eneste som har blitt konkretisert.

3–0-FEIRING: Andreas Schjelderup gratuleres av lagkamerat Martin Frese etter den lekne 3–0-scoringen mot Randers mandag.

Familien hadde en avtale med agentselskapet Keypass, altså duoen Mike Kjølø og Morten Wivestad. Men siden Nordsjælland-spilleren ble myndig 1. juni har han vært uten agentavtale.

– Jeg er i tenkeboksen på hva jeg skal gjøre, og så jeg har spurt pappa om å stille opp foreløpig, sier stortalentet.

Det er mulig at han fortsetter med Keypass.

Mens han fremdeles bodde i Bodø, dro Andreas på klubbesøk til Ajax (fire ganger), PSV (fire ganger), Liverpool, Tottenham, Fulham, Juventus, Atalanta og Bayern München.

– Det har vært en del av hans utvikling helt siden han var 10 år. Det har vært en veldig privilegert reise, og det har gitt ham kunnskap om nivået og hva som kreves for å ta steget opp.

Sommeren 2020, midt i pandemien, flyttet han som 16-åring alene til Danmark. Å bo alene var en del av hans modningsprosess. Aller viktigst var det å spille seniorfotball så tidlig som mulig.

– Det var litt tungt å flytte fra familie og venner som 16-åring, men det er fotball som er drømmen og da må du ofre litt. Da jeg dro hadde jeg egentlig ingen kampplattform i Bodø/Glimt, siden B-laget ikke fikk spilt som følge av pandemien.

– Har du hørt fra landslagssjef Ståle Solbakken?

– Jeg har ikke snakket med ham siden jeg var 15 og vurderte å dra til FC København, men jeg har fått med meg at han har vært på noen hjemmekamper.