Dansk dynamitt for Rosenborg – maktdemonstrasjon mot Vålerenga

TRONDHEIM (VG) (Rosenborg – Vålerenga 3–0) Casper Tengstedt-magi og Victor Jensen-dobbel senket Vålerenga. Nå seiler Oslo-klubben akterut i medaljekampen.

Tengstedt startet Rosenborg-festen med et drømmemål, før landsmann Jensen fortsatte Danmark-showet på Lerkendal med to scoringer. Kjetil Rekdal og co. kunne med det juble for tre knallsterke poeng, og med fem serierunder igjen lukter det medalje og europaspill.

Rosenborg ligger på tredjeplass med 47 poeng, ett poeng bak tabelltoer Bodø/Glimt. Lillestrøm følger på fjerdeplass med like mange poeng som Rosenborg, mens det ser tyngre ut for Vålerenga i medaljekampen.

Før Bodø/Glimt kommer på besøk til hovedstaden neste søndag er det fem poeng opp til Rosenborg og Lillestrøm.

Fakta De fem siste serierundene i medaljekampen: Bodø/Glimt (48 poeng): 16/10: Vålerenga borte

23/10: Kristiansund hjemme

30/10: Rosenborg borte

6/11: Viking hjemme

13/11: Strømsgodset borte Rosenborg (47 poeng): 15/10: Strømsgodset hjemme

23/10: Molde borte

30/10: Bodø/Glimt hjemme

6/11: Jerv borte

13/11: Sarpsborg 08 hjemme Lillestrøm (47 poeng): 16/10: Molde hjemme

23/10: Haugesund borte

30/10: Odd hjemme

6/11: Aalesund borte

13/11: HamKam hjemme Vålerenga (42 poeng): 16/10: Bodø/Glimt hjemme

22/10: Odd borte

29/10: Sarpsborg 08 hjemme

6/11: Haugesund borte

13/11: Molde hjemme PS! Serieleder Molde har 63 poeng og er ett poeng unna å bli seriemester. PS2! Andre- og tredjeplass gir kvalifisering til Conference League. Det gjør også fjerdeplass, dersom en av de tre medaljevinnerne blir cupmester. Les mer

Rosenborg tok kontroll på kampen fra start, og etter et drøyt kvarter kom også 1–0 på utsøkt vis. Ole Sæter gikk i duell på en lang ball og nedfallsfrukten datt ned i retning spisskollega Tengstedt.

Den danske 22-åringen nølte ikke, banket til på volley fra langt hold og kunne se at ballen suste inn i krysset bak Vålerenga-keeper Magnus Sjøeng.

Det var Tengstedts ellevte scoring på ni Rosenborg-kamper etter overgangen fra danske Horsens i august.

Med det fulgte han også opp drømmescoringen i 4–4-kampen mot Kristiansund i forrige serierunde:

Den danske Rosenborg-festen fortsatte i det halvtimen var passert og Jensen doblet ledelsen for hjemmelaget.

Scoringen får han imidlertid dele med Edvard Tagseth, som mottok ballen ute til venstre og med et strålende første touch fikk dratt seg fri. På neste ballberøring kom et perfekt innlegg til Jensen foran mål, og da fulgte også han opp scoringen fra forrige kamp.

Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo var langt fra fornøyd med de første 45 minuttene og gjorde to bytter i pausen.

– Vi har vært feige. Overraskende og skuffende prestasjon med ball. Vi skapte ingenting. De greide å få en sinnssyk scoring på den første, men likevel. Puslete bak og puslete med ball, så vi prøver å gjøre noe med det, sa Fagermo til Discovery i pausen.

– Vi gjør en bra førsteomgang. Da må vi fullføre jobben med å gjøre det samme i den andre. Først og fremst skal vi prøve å score flere mål, var beskjeden Rekdal ga overfor Discovery.

Og flere mål skulle det bli, og danskene var nok en gang på jobb.

Tengstedt løp seg fri på høyresiden, og fant Jensen foran mål. Han dro av en mann før han sendte ballen i det lengste hjørnet.

3–0: Victor Jensen (til høyre) jubler for sin andre scoring sammen med Leo Cornic og Victor Tengstedt (med ryggen til).

Med snaue ti minutter igjen ble både Tengstedt og Jensen byttet ut, og da ble det ikke flere mål. 3–0 til Rosenborg, som fortsetter overtaket på Vålerenga på Lerkendal i seriesammenheng:

Fakta Rosenborg – Vålerenga på Lerkendal siden 2006: Eliteserien: 2022: 3–0

2021: 2–2

2020: 1–1

2019: 3–0

2018: 3–0

2017: 3–0

2016: 3–1

2015: 2–0

2014: 3–2

2013: 0–0

2012: 3–0

2011: 2–0

2010: 3–1

2009: 3–0

2008: 2–1

2007: 2–0

2006: 3–2 Cupen: 2018: 2–0

2017: 1–2 19 kamper: 15 Rosenborg-seire, 3 uavgjort, 1 Vålerenga-seier Les mer

