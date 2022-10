Molde filleristet HamKam: Sjekk den historiske seiersrekken

(Molde – HamKam 5–0) De var seriemestre i en halvtime, men Magnus Wolff Eikrem og Molde måtte nøye seg med seier nummer 12 på rad i samme sesong. Det er en rekord i øverste divisjon gjennom 74 år med seriespill i Norge.

– Vi har aldri gjort det bedre, sier trener Erling Moe til Discovery.

Sandefjord tok ledelsen mot Bodø/Glimt rett før pause. Det holdt til Glimt snudde kampen 12 minutter ut i 2. omgang. Dermed må Molde – med 15 poengs ledelse – vente minst en uke til før seriemesterskap eventuelt kan feires. Det kan skje etterkampen mot Lillestrøm på Åråsen søndag. Molde trenger ett poeng.

Men LSKs rekord med 11 strake seire i samme sesong (1986) sendte Molde over i historien søndag kveld. Ingen andre klubber har vunnet 12 strake seire i samme sesong siden den første Hovedseriens fødsel i 1948. Nå kan Molde jakte på Fredrikstads rekke på 15 strake seire – inkludert to seriefinaler – i to forskjellige sesonger i 1951 og 1952.

– Så langt har det vært fantastisk. Vi går mot tidenes sesong, mener Erling Moe og viser til NM-gull i mai, gruppespill i Europa og et seriegull som er 99 prosent sikkert.

Fakta Moldes seiersrekke HamKam 5–0 (h), Tromsø 1–0 (b), Aalesund 3–0 (h), Jerv 4–2 (b), Bodø/Glimt 4–1 (b), Sarpsborg 4–1 (h), Kristiansund 3–2 (b), Haugesund 1-0 (b), Strømsgodset 3–0 (h), Sandefjord 3–2 (b), Haugesund 1–0 (h), Tromsø 5–1 (h).

Molde har vunnet 17 av de 19 siste seriekampene. Bare Jerv og HamKam har klart å stjele ett poeng fra Erling Moes menn på disse matchene. HamKam var de siste som klarte å hindre Molde scoring i Eliteserien. Kampen på Briskeby 3. juli endte 0–0.

Søndag var ikke Hamar-laget i nærheten.

HamKam ble filleristet før pause på Aker Stadion. Den kommende seriemesteren var supereffektiv og skapte en festkveld på Aker Stadion.

1–0: Det startet allerede etter syv minutter. Den tidligere Kamma-profilen Kristian Eriksen serverte Magnus Wolff Eikrem utenfor 16-meteren. Molde-kapteinen bøyde ballen inn i det lengste krysset. Nydelig scoring.

2–0: Mathias Løvik slo ballen lavt inn foran mål. Ola Brynhildsen fikk en enkel jobb med å prikke inn kveldens andre scoring. Det kunne se ut som en liten offside, men scoring ble stående.

SEKS PÅ RAD: Ola Brynhildsen setter inn Molde med scoring som muligens burde vært avblåst for offside. Men Brynhildsen scoring sjette kamp på rad ble godkjent.

3–0: Wolff-Eikrem fyrte av igjen. Ballen traff stolpens innside. Markus André Kaasa satte inn returen.

4–0: Kristian Eriksen på ferde igjen. Skuddet hans ble reddet av HamKam-keeper Lars Jendal. Men på returen av Magnus Wollf Eikrem på plass igjen.

– En bra omgang. Jeg føler at vi har litt å gå på fortsatt. Men vi kan ikke være misfornøyde, meldte Wolff Eikrem til Discovery i pausen.

Etter pausen kunne Molde feire en siste scoring.

5–0: Molde måtte vente over halve 2. omgang på nummer fem. Innbytterne Etzaz Hussain og David Fofana ordnet den. Hussain la corneren og Fofana fikk stå mutters alene på første stolpe. Headingen satt fint.

Nå kan Molde rolig forberede seg på Shamrock Rovers i Dublin på torsdag. MFK vant sist uke overbevisende 3–0 over irene på hjemmebane.

HamKam sliter med tap i fem av de seks siste kampene. Men holder seg fortsatt over nedrykksstreken. Nå skal disse fire kampene avgjøre Hamar-lagets skjebne: Aalesund (b), Strømsgodset (h), Sandefjord (b) og Tromsø (h).

– 5–0 var stygt, men vi er glad for at det ikke ble enda mer i 2. omgan, sier HamKam-kaptein Aleksander Melgavis.

