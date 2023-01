Reiten tildelt Gullballen i norsk fotball for 2022

Guro Reiten er kåret til årets spiller på kvinnesiden i norsk fotball av Norges Fotballforbund.

NTB, VG

NFF offentliggjorde vinnerne av Gullballen-prisen på både dame- og herresiden onsdag. Erling Braut Haaland vant prisen for menn.

Gullballen er en etterfølger av Kniksenprisen.

Reiten har et sterkt år bak seg for klubblaget Chelsea. Hun bidro til seriegull og cupgull med Chelsea, mens hun så langt er spilleren med flest assist i ligaen denne sesongen.

– Det er veldig hyggelig å få en sånn pris og et bevis for min del at det har vært en ganske god sesong. Det er det beste året jeg har hatt. Jeg har fått vist hva jeg er god for, fått mye tillit, og det igjen gjør at man går utpå med selvtillit. Jeg har fått bidra til mange mål og artig fotball, sier Reiten.

Avgjorde ligaen

I Champions League ble det riktignok exit etter gruppespillet forrige sesong. Norges EM-eventyr forrige sommer endte også med fiasko.

– I Chelsea har det gått veldig bra, der vi vant ligaen og cupen. Å vinne trofeer sammen med andre betyr veldig mye. Så har det vært både opp- og nedturer på landslaget, men jeg synes vi har startet veldig bra med Hege (Riise) og det nye prosjektet, sier Reiten.

På spørsmål om hva hun husker best fra 2022, lyder svaret:

– Det må bli avslutningen på forrige sesong, da vi vant ligaen med ett poeng. Mot United i siste kamp lå vi under og klarte å snu det. Da jeg scoret 3-2-målet, det er den følelsen man jager hver gang man går ut på en fotballbane.

Hegerberg første kvinne

Den norske Gullballen har blitt delt ut siden 2014. Stefan Johansen var da første mottaker av prisen. I årene som fulgte ble den delt til enten en dame- eller herrespiller. Ada Hegerberg vant i 2015 og 2016, mens Joshua King gikk seirende ut i 2017.

Fra 2018 har det vært delt ut separate gullballer til kvinner og menn. I 2018 ble Hegerberg igjen vinner sammen med landslagskeeper Rune Almenning Jarstein.

Caroline Graham Hansen har vunnet de tre siste årene på kvinnesiden, mens Martin Ødegaard (2019) og Haaland (2020 og 2021) har gått seirende ut på herresiden.

Gullballen juryen har bestått av Truls Dæhli (juryleder), Vidar Sanderud (jurysekretær), Carl Erik Torp (NRK), Christina Paulos (TV 2), Nils Johan Semb og Leif Øverland (Norsk Toppfotball)