Andersson reagerer på Wengs oppførsel: – Det virker som det er Heidis måte å gjøre det på

LILLEHAMMER/OSLO (VG) Ebba Andersson var akkurat ett tidel bak Heidi Weng i mål. Weng reddet pallplassen og hoppet foran den svenske løperen og jublet.

PALLEN: Heidi Weng ble nummer tre på 10 kilometer i Lillehammer,

Jessica Diggins vant foran Katharina Henning, og Heidi Weng jublet hemningsløst for 3. plassen.

Weng passerte målstreken til pallplass, og sto og ventet på Ebba Andersson. De visste begge det var sekunddrama mellom dem. Og da det ble klart at Andersson var akkurat ett tidel for sent ute, så hoppet Weng foran henne og jublet.

BLE SLÅTT: Ebba Andersson var ett tidel bak Heidi Weng i mål fredag.

– Vi har alle ulik måte å uttrykke glede på, og det virker som det der er Heidis måte å gjøre det på. Jeg får bare gratulere henne, sier Andersson til VG.

– Hva syns du?

– Det får stå på henne, svarer Andersson.

Og mange har sett Weng juble opp i svenske skuffede ansikter før. Som her da Norge tok VM-gull på stafett i Oberstdorf. Sverige var storfavoritt:



Weng og Andersson takket hverandre ikke for duellen.

– Der og da var jeg mest skuffet over at pallen forsvant med to tideler. Jeg har ikke truffet henne etterpå, sier Andersson til VG.

Heidi Weng syns egen jubel var helt innenfor, fortjent og på sin plass.

– Jeg hadde tålt det selv. Jeg hadde ikke brydd meg om det, men vi er forskjellig, sier Weng til VG.

Hun har slitt med etterdønningene av en hjernerystelse.

– Om man ser hva jeg har vært gjennom de siste to månedene og i hele år, så tror jeg hun hadde jublet like bra som meg. Det er gøy for meg å gå like fort som svenskene, sier Weng til VG.

Men det ble amerikansk gulljubel. 31-åringen fra USA ble liggende lenge i målområdet etter å ha tatt ut alt for å tukte Katharina Hennig. Diggins, som tok sin 13. verdenscupseier, startet sist av de store kanonene og hadde tidene til de andre å gå på i den raske traséen.

I mål var hun bare 3,8 sekunder foran den tyske kvinnen.

– Vanligvis går jeg bare fort jeg kan og hører ikke på sekunderingene. Jeg måtte lytte til det som ble sagt, sier Jessi Diggins som ble målt mot Katharina Hennig på samtlige passeringer.

Heidi Weng imponerte i dag og var jublende glad for sin 3. plass. Anne Kjersti Kalvå tok 5. plassen, rett bak Ebba Andersson.

VANT: Jessi Diggins jubler etter triumfen på Lillehammer.

– Det er ganske rått. Jeg har ikke vært i nærheten av å få det til på trening i høst. Ting har tatt tid med hodet og klare å tørre å presse seg, å være der. Jeg har ikke klart det, derfor er det overraskende. Alt jeg driver med nå er bonus før jul. Det er moro. Jeg er strålende fornøyd, jeg hadde en så bra dag, sier Heidi Weng til TV 2.

Heidi Weng jublet som om hun hadde vunnet på Lillehammer.

– Det er rett og slett rørende å se hva Weng får til. Nå står hun her og får en 3. plass i verdenscupen etter alle problemene hun har hatt, sier TV 2s langrennsekspert Petter Northug.

Det var ikke noe i veien med den norske innsatsen på Lillehammer: Tiril Udnes Weng ble nummer 7, Helene Marie Fossesholm nummer 9 og Ingvild Flugstad Østberg nummer 10.

Den suverene eneren på 20-kilometeren i Ruka søndag, Frida Karlsson, ble slått med nesten 26 sekunder av Diggins og endte på en 8. plass.