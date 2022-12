Ståle Solbakken: Tre grunner til at Gakpo kan lykkes i Liverpool

Cody Gakpo er Jürgen Klopps 39. signering. Landslagstrener og Liverpool-entusiast Ståle Solbakken mener 23-åringen fra Nederland har det som skal til for å lykkes. Her faller også dommen over den mest mislykkede Klopp-handelen.

LAGKAMERATER: Cody Gakpo (t.v.) og Virgil van Dijk under VM i november. Nå er de også klubbkamerater i Liverpool.

I romjula ble PSV-spiller Cody Gakpo klar for Liverpool. 23-åringen hadde ni mål og 12 målgivende pasninger på 14 ligakamper for PSV Eindhoven før han gikk inn dørene på Anfield.

– Jeg tror han har den fysiske pakken som skal til for å klare Premier League. Han trenger ikke så lang tilvenning fra nederlandsk til engelsk tempo og fysikk, sier Solbakken til VG.

Gakpo viste seg frem for Nederland under fotball-VM som midtspiss.

– Han er vel best fra venstre, men kan spille i alle tre posisjonene på topp, sier Solbakken.

Solbakken ser på Gakpo som en del av Klopps gradvise gjenoppbygging av Liverpool. De møter Leicester fredag kveld, men klatrer uansett resultat ikke opp fra 6. plass i denne ligarunden.

– Jota er mye skadet. Firmino er det ikke mulig å bli helt klok på. Når Luis Diaz er tilbake så kan det bli seks spillere som konkurrerer om tre plasser på topp, det blir spennende å se om én er på vei ut, sier Solbakken.

MED DEN STØRSTE STJERNEN: Ståle Solbakken sammen med Erling Braut Haaland før landskampen mot Serbia i september.

Landslagstrener Solbakken mener Gakpo kan ha en fordel mot noen av sine angrepskolleger i kampen om spilletid.

– Han er en annen type enn de andre, han er en kombinasjonsspiller, sier Solbakken.

TV 2s fotballkommentator Øyvind Alsaker mener Klopp ikke har gjort mange bomkjøp siden han ble presentert som ny Liverpool-manager i oktober 2015.

– Kjøpet av Gakpo viser ambisjoner, å kjøpe folk som har storspilt i VM er et solid kvalitetsstempel, sier Alsaker.

Jürgen Klopp har fortalt at Virgil van Dijk hadde en rolle i et helt spesielt øyeblikk i overgangen til Gakpo. Duoen spilte sammen i VM. Men Klopp sier i et intervju gjengitt av BBC at de ikke trengte van Dijk for å overbevise Gakpo.

– Noen av disse fine øyeblikkene når man er manager i Liverpool og du tror du må overtale noen, men når du snakker med dem så forstår du at døren står på vidt gap og at dette mer eller mindre er hjemmekamp, sier Klopp skriver BBC.

Han mener flere spillere har fått tid før de blomstrer av Klopp.

– Vi må gi Gakpo litt tid, men Liverpool er i en prekær situasjon, de er under press med tanke på Champions League, sier Alsaker.

De fire beste i Premier League får spille i Champions League. Liverpool er nummer seks etter 15 kamper.

Etter 39 signeringer mener Solbakken Naby Keita er den dårligste dealen. Han kom fra Red Bull Leipzig for over en halv milliard i juli 2018.

– Det største bomkjøpet til Klopp. Forventningene var der da han kom etter det han hadde gjort i Tyskland, men han kom aldri i gang. Han ble skadet eller så datt han ut av det. Han er den største skuffelsen, sier Solbakken.

Tore Hansen, daglig leder i Liverpools norske supporterklubb, er helt enig med landslagstreneren.

– Han er den største floppen. Han kostet så mye. Av de spillerne Klopp virkelig har satset penger på, så er det ikke så mange som har mislykkes. I tillegg ble Alex Oxlade-Chamberlain delvis mislykket, sier Hansen.

Han fremhever tre spillere som de soleklart beste kjøpene til Klopp.

– Virgil van Dijk, Alisson Becker og Mohamed Salah mener jeg er de største suksessene. Det aller beste kjøpet var Salah, han var ikke en verdensstjerne da han kom til Liverpool, men han ble det, sier Hansen.

I tillegg nevner han backen Andy Robertson som kom fra Hull sommeren 2017 for rundt 100 millioner kroner.

– Andy var en genistrek, slike avtaler er det ikke mulig å gjøre lenger, sier Hansen.

I sommer brukte Liverpool nesten en milliard på spissen Darwin Nunez. Men Solbakken tror den neste storhandelen, signering nummer 40, må komme i et annet ledd.

– Det er midtbanen til Liverpool som trenger forsterkninger, sier Solbakken.