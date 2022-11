Eliteseriedrømmen lever for Kongsvinger – avgjorde rett før slutt

(KFUM Oslo – Kongsvinger 1–2) Kongsvinger snudde 0–1 til 2–1 mot KFUM Oslo. Dermed kan hedmarkingene rykke opp for andre år på rad.

Martin Hoel Andersen ble den store helten med en flott scoring i det 89. minutt. Dermed lever eliteseriedrømmen for Kongsvinger.

Klubben rykket opp til Obosligaen i fjor. Denne sesongen tok de den siste kvalikplassen, og nå har de slått både Sandnes Ulf og KFUM Oslo i jakten på to strake opprykk

To hindre står nå i veien for at Kongsvinger skal spille i Eliteserien i 2023. Først venter en kamp mot Start på bortebane søndag. Vinneren av den kampen møter Sandefjord eller Kristiansund til et avgjørende dobbeltoppgjør.

BEGYNTE SNUOPERASJONEN: Lars Krogh Gerson satte inn 1–1 med et nydelig frispark.

KILs hovedtrener Eirik Mæland varslet tidligere i år at han gir seg etter 2022-sesongen. Dermed må Kongsvinger på trenerjakt, uavhengig av opprykk eller ei.

Tidligere Mjøndalen-trener Vegard Hansen er blant kandidatene til å ta over klubben. Det bekrefter daglig leder Espen Nystuen overfor Discovery.

– Jeg har sett at han er blitt nevnt. Jeg kjenner Vegard veldig godt, og han kjenner Kongsvinger veldig godt. Vi har hatt samtaler med ham, men det har ikke kommet noe videre. Det er ikke sånn at han er tilbudt noe jobb hos oss. Det kan hende det blir Vegard Hansen, og det kan hende det blir noen andre, sa Nystuen i forkant av kampen mot KFUM.

Det tok bare to minutter før KFUM gikk opp i føringen på Intility Arena. Kongsvinger-spiller Martin Sjølstad stusset et frispark bakover i egen boks, og på bakerste stolpe fikk Simen Hestnes en enkel oppgave med å spasere inn 1–0.

Kongsvinger styrte kampen etter scoringen og fikk en enorm sjanse etter halvtimen spilt. KFUM-keeper Jonas Vatne Brauti gikk ut for å plukke en ball, men mistet fotfestet, noe som ga Eric Taylor muligheten til å avslutte. Brauti fikk avverget avslutningen, men taklet Taylor med strake knotter i leggen i samme bevegelse. Dommer Kristoffer Hagenes lot situasjonen passere.

– Det er straffe. Han stempler meg. Jeg vet ikke hvorfor dommeren ikke dømmer, sa Taylor i pauseintervjuet med Discovery+.

Der KFUM-trener Jørgen Isnes erkjente at de var heldige, mente Brauti at han ikke burde blitt utvist.

– Jeg går for å redde ballen. Da skjer sånt som det der, sa KFUM-keeperen til Discovery+.

MATCHVINNER: Martin Hoel Andersen avgjorde kampen med en nydelig lobb rett før slutt.

Etter å ha brent en stor mulighet på tampen av førsteomgang, markerte Taylor seg igjen like etter hvilen da han skaffet et frispark like utenfor sekstenmeteren.

Lars Krogh Gerson finstilte siktet og bøyde frisparket over muren og i det lengste hjørnet. Dermed var det likt.

Det så lenge ut til å gå mot ekstraomganger, men i det 89. minutt sendte Martin Hoel Andersen den tilreisende Kongsvinger-fansen til himmels da han chippet ballen over Brauti og i mål.

Dermed er det Kongsvinger som gjester Start på Sør-Arena søndag kl. 17.