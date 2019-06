KOMMENTAR: Bodø/Glimt-spillerne holder det ikke inne lenger. De går for gull. Hvorfor ikke, de ser jo slik ut.

Bodø/Glimt-Odd 3–0

Cupen viser at nivået i Eliteserien ikke er all verden, menes det. Det stemmer nok. Men denne kampen beviste ikke påstanden.

Jevnt, mye å snakke om, grove sjanser som ikke ble brukt, mål som ikke kunne gjøres stiligere, spillere med selvtillit i begge lag.

Det var slett ingen likegyldig kamp. Skulle vel bare mangle også, når toeren (Odd) møter treeren (Bodø/Glimt).

Stadige sjanser

At Glimt ledet ved pause, stemte med det som hadde skjedd. I tillegg til målet som Håkon Evjen lagde etter innlegg fra Amor Layouni, hadde både Ulrik Saltnes og Morten Konradsen mulighet av den typen som ofte gir mål.

Den største sjansen til Odd kom etter feilpasning fra keeper Ricardo, og dette illustrerer den lille forskjellen vi så på lagene. Glimt var bedre til å skape store sjanser.

Ellers sto lagene for en del av det samme. Lik formasjon (4-3-3) som utlignet hverandre, stor konsentrasjon og god intensitet i dueller. Ikke mye artisteri, riktig nok, men det er eller ikke ønskelig i norsk fotball. Glimt la mer vekt på kvikke kombinasjoner, Odd holder fast på at det er innlegg som gjerne avgjør kamper.

Det var i hvert fall ikke mulig å klage på nivået, det var to bra lag.

Her var det stabilitet og soliditet som gjaldt, ikke minst hos Glimt, og vi lurer på hvordan de kunne glippe mot Strømmen i cupen.

Dons Signe / Rekaa Tone

En fordel? Visstnok ikke.

Men det kunne komme dem til gode i denne kampen. Det kunne gi dem en fordel i annenomgangen mot Odd, som måtte spille cupkamp onsdag mens nordlendingene hvilte og trente. Var det et utslag av dette vi så da Glimt bygde opp et trykk mot slutten av førsteomgangen mens Odd begynte å dabbe etter en god periode, var det derfor Glimt kunne spurte så sterkt?

En dum teori. Trener Dag-Eilev Fagermo avviste at dette skulle være et problem, og han har ofte rett. Kaptein Steffen Hagen bekreftet etter kampen.

Derfor fastslår vi at det ikke var seige Odd-ben som fikk Bodø/Glimt til å se gode ut. De ER gode.

Keeper Ricardo var slitt slurvet et par ganger, men ellers ble det jobbet upåklagelig i alle posisjoner. Trener Kjetil Knutsen har ment at det er mulig å skape et så velspillende lag, også av spillere som nesten havnet i nedrykkskjøret i fjor. Hans ideer har vist seg å bli tatt vel imot av både spillere og publikum på Aspmyra.

Spillerne koser seg, pasningene flyter lett og alle kan se at dette er kvalifisert fotball. Spesielt når vi ser på målene, like vakre alle sammen. Ulrik Saltnes og Philip Zinckernagel økte pauseledelsen til 3–0 ved slutt.

Det er godt gjort å få Odd dit. De er laget det nesten er umulig å score på. Glimt kunne gjort det flere enn de tre gangene det skjedde.