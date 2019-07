Anders Mol (22) og Christian Sørum (23) har for vane å stenge seg inne i sin egen lille boble før og underveis i kamper. Mot Italia sprakk boblen. Det kan være gode nyheter.

HAMBURG: «Liker du å være kjendis?»

Spørsmålet kommer fra en norsk journalist til Anders Mol.

– Jeg har ikke noe problem med det, svarer han.

Det høres kanskje banalt ut å stille til en idrettsutøver, men for Mol og Sørum betyr det å være kjendis mye mer enn å være berømt.

– Man ser jo det at det er kjempeviktig for sporten at det er noen profiler. Vi har lyst å gjøre noe med denne sporten her, at den blir mer synlig for folk rundt i hele verden. Da føler jeg at vi må være litt frontfigurer der, utdyper han.

I tospannet Mol og Sørum er det yngstemann som er den mest pratsomme. Men de tenker helt likt, og Mol svarer for dem begge. For det å bli kjent er en del av en større plan de sammen har klekket ut.

– Vi håper at flere skal skjønne at dette er en kul og spektakulær sport, sa Mol til Aftenposten før mesterskapet startet.

Han visste at interessen rundt VM i Hamburg ville være stor, men også verdensenerne er blitt overrasket av hvor eksplosiv interessen har vært.

Fakta: Anders Mol Alder: 22 Oppvokst: Strandvik Høyde: 2 meter Posisjon: Blokk og høyreside Fun Fact: Mor Merita Berntsen Mol kom på 9. plass i sandvolleyball under OL i Atlanta i 1996.

Fakta: Christian Sørum Alder: 23 Oppvokst: Rælingen Høyde: 1,93 meter Posisjon: Forsvar og venstreside Fun Fact: Var også en meget lovende fotballspiller, men valgte sandvolleyball da han forsto at det var mulig å leve av.

Boblen som sprakk

Før hver eneste kamp har duoen sine helt egne rutiner. Først legger de alt av volleyball vekk, men når kampen nærmer seg skal ingenting annet i livet bety mer enn den forestående kampen.

– Jeg føler vi er flinke til å koble av og ikke tenke så mye volleyball. Når vi skal inn i boblen, er vi flinke til å gire oss opp, men det gjør jeg ikke før vi er inne på stadion, forklarer Sørum.

– Når du hilser på de andre og den første serven går, er det som om noe bare låses av, sier Mol.

Mot Italia i kvartfinalen var det derimot vanskelig å holde seg inne i boblen. Det norske laget leverte en kamp som «alle» snakker om i Hamburg. Av dem selv omtales spillet som «tilnærmet perfekt».

Etter en lengre ballveksling hvor Mol og Sørum på magisk vis sikret seg et poeng i den knusende 21–13, 21–11-seieren, reiste de drøyt ti tusen tilskuerne seg på Stadion am Rothenbaum-arena i trampeklapp.

Christian Charisius / DPA / NTB scanpix

Boblen sprakk, innrømmer Sørum. Trøkket i den provisoriske sandvolleyballarenaen som til daglig huser tennis, minnet om det man til tider kan oppleve i et håndball-VM. Om taket hadde vært på, ville det løftet seg.

Inntrykkene ute i sanden ga 23-åringen gåsehud. Dette øyeblikket hadde de to unge nordmennene drømt om hele livet, men kanskje ikke helt trodd på at skulle inntreffe.

Lange køer og pressekonferanse

Det norske publikumet har valfartet til VM-byen når mesterskapet nærmer seg slutten, men mot hjemmehåpet Tyskland i semifinalen ble til og med de norske supporterne i mindretall.

Tre timer før kampstart for Norge – Tyskland strakk køen seg minst hundre meter utenfor arenaen, og innenfor portene var den fullsatt med over 13.000 supportere på kvinnefinalen.

Sondre Moen Myhre

Det er ikke bare publikum som har fått øynene opp for sandvolleyball denne sommeren. Også pressen skal ha sin bit av dem som seiler opp til å være et av Norges største medaljehåp i OL 2020.

Der de fleste idretter har en pressekontakt under mesterskap som passer på at spillerne ikke blir stående for lenge i intervjusonen, er det trener Kåre Mol som tar denne rollen for sandvolleyballguttene.

Men etter semifinalen var ikke den provisoriske intervjusonen det internasjonale forbundet hadde satt opp stor nok for at all norsk og tysk presse skulle få sitt. Derfor ble det satt opp VMs eneste pressekonferanse.

– This is a first! spøkte Mol fra scenen til latter fra de fremmøtte etter semifinaletapet.

Sondre Moen Myhre

Igjen merket man at målet før VM om å øke interessen for sporten var innfridd.

– At folk får øynene opp for sporten i Norge og verden generelt er utrolig moro. Etter at jeg kom hjem fra en turnering i fjor var det en førsteklassing som spurte tanten min om de kunne spille volleyball i gymmen. Sånne ting betyr utrolig mye. Det viser at når man gjør det bra i en sport så blir det mer interesse rundt det, forteller Sørum.

Men når VM er over, kommer igjen hverdagen. Allerede onsdag starter en ny turnering i Gstaad, Sveits. Der vil Mol og Sørum jobbe videre for å promotere sporten de elsker. Uansett hvor mye publikum og media som dukker opp.

– Dette er bare starten for oss. Nå begynner folk i Norge å skjønne hvor gøy denne sporten er. Den publisiteten som er skapt nå under VM er gull verdt for å bygge opp den sporten her. Det er vi veldig takknemlig for, sier Mol.

PS! Klokken 12.30 søndag spiller Mol og Sørum bronsekamp i VM mot den amerikanske duoen Tri Bourne og Trevor Crabb.