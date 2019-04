BLOGG: Eduardo Andersen tror at Brann og Lars Arne Nilsen reiser seg mot Godset etter forrige helgs bom mot Odd.

Det er lov å gjøre feil, i hvert fall hvis man lærer av de feilene som er begått. En god leder er en leder som gjør det, lærer av sine feil. En sjef med den rette ydmyke holdningen vil stadig utvikle seg og stadig bli en bedre sjef.

Om Lars Arne Nilsen er en slik leder vet jeg ikke. I sin etter hvert lange trenerkarriere har han knapt nok gjort en feil. Det har stort sett gått den rake og rette veien fremover.

De få tilbakesteg han har opplevd har hatt sin forklaring i trang økonomi, skader og spillersalg.

Bård Bøe

Det er ikke uten grunn at jeg av og til kaller han Kong Gud. Det er selvfølgelig ment humoristisk, men det er likevel noe i det. Ikke bare det at han nå nesten har enerådende makt i klubben, men også det at LAN har vært omtrent ufeilbarlig.

Mot Odd viste han en menneskelig side. Da bommet han, både på laguttak og taktikk. Plutselig gikk han vekk fra det som hadde fungert så fint i vinter og stilte til sesongåpning med en ny komposisjon.

Grunnprinsippene i LAN-filosofien ble forlatt. Det var store avstander i laget, det var fravær av sideforskyvning og aggressivitet i det lave presset.

Kanskje han trodde at han kunne gå på vannet, og at han kunne starte med hvem som helst? Jeg vet ikke hva han tenkte, men vi så alle at han ikke startet med det beste laget.

Akkurat det er vanskelig å forstå for en enkel supporter. Det bør være en grunnregel for enhver trener at du starter med de beste spillerne. Mot Odd satt noen av Branns mest spennende spillere på benken.

En venn av meg hadde tatt hele den lange veien til Skien. Han ble rimelig månebedotten da han så at spissen som Brann kjøpte til ni millioner kroner, satt på benken. «Hva er det som skjer», spurte han. Fint lite, skulle det vise seg.

Men nå er det ny kamp. Brann skal finne tilbake til seg selv. Det store spørsmålet er om Lars Arne Nilsen evner å lære av sine feil. Jeg tror han gjør det. Jeg tror vi har noe godt i vente.

Er det lov til å si at jeg gleder meg som en unge?

Solen skinner, Veton Berisha har blitt Brann-spiller, sønnen til Viktor Strand hjemmedebutere, og nye Brann Stadion skinner og er klar for å ta imot 16.750 dedikerte Brann-supportere.

