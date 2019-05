Manchester Citys trofégrossist Pep Guardiola innrømmer at presset fra Liverpool er det største han har opplevd noensinne.

Spanjolen vant tre strake seriepokaler med både Barcelona og Bayern München, men årets Premier League-triumf satt langt inne. I siste serierunde måtte City gjennom en snuoperasjon mot Brighton før forsvaret av fjorårets tittel var i boks.

City stoppet på 98 poeng, ett mer enn Liverpool. Etterpå var Guardiola en lettet manager.

– Vi måtte vinne 14 seriekamper på rad for å klare det. Dette er den suverent tøffeste tittelen jeg har vunnet i hele min karriere, sa Guardiola ifølge BBC.

Frank Augstein / AP / NTB SCANPIX

Fakta: Ti siste Premier League-mestere 2018/19: Manchester City 2017/18: Manchester City 2016/17: Chelsea 2015/16: Leicester 2014/15: Chelsea 2013/14: Manchester City 2012/13: Manchester United 2011/12: Manchester City 2010/11: Manchester United 2009/10: Chelsea.

Var syv poeng bak

Like etter årsskiftet kom Liverpool til Manchester med en syv poengs luke på tabelltoppen. Med borteseier mot City mente de fleste at gullkampen ville være over. I stedet vant Guardiolas lag 2–1.

Det skulle vise seg å bli Liverpools eneste serietap denne sesongen. City tapte på sin side fire ganger, men spilte kun to uavgjorte kamper mot rivalens syv. Det ble til slutt nøkkelen for de lyseblå.

– Jeg må selvsagt gratulere Liverpool. Takk skal dere ha. Forrige sesong satte Manchester City standarden, men denne gangen hjalp de oss med å heve den. Å ha en slik rival ga oss dytten vi trengte til å oppnå det vi har klart, påpekte Guardiola etter søndagens serieavslutning.

– Det er utrolig. 198 poeng på to sesonger. Har du tatt 100 poeng, vil du normalt få en dupp. Liverpool hjalp oss med å opprettholde nivået, la han til.

Inntil søndag hadde ingen lag forsvart en Premier League-triumf siden Manchester United gjorde det i 2009.

TOBY MELVILLE / REUTERS / NTB SCANPIX

Fakta: Manchester City Stiftet: 1880 Bane: Etihad Stadium (kapasitet: 55.097) Manager: Josep Guardiola Eier: Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan Meritter, serietitler: 6 (1937, 1968, 2012, 2014, 2018, 2019) FA-cupen: 5 (1904, 1934, 1956, 1969, 2011) Ligacupen: 6 (1970, 1976, 2014, 2016, 2018, 2019) Cupvinnercupen: 1 (1970).

Vil kopiere byrivalen

Neste sesong satser Guardiola på å kopiere ligatrippelen han innkasserte i både La Liga og Bundesliga. I Premier League er det bare Manchester United som har greid å vinne tittelen tre år på rad (1999–2001 og 2007–09).

– Det blir tøffere, men vi kommer også til å bli sterkere. Når du kan vinne to strake, har jeg følelsen av at vi neste sesong vil komme tilbake og prøve å bli så gode som vi er akkurat nå.

Liverpool har ikke vunnet en ligatittel i Premier League-æraen. Forrige gang rødtrøyene ble engelske mestere, var i 1990.