Martin Ødegaard fikk ingen perfekt avslutning i Vitesse.

VITESSE – UTRECHT 0–2 (1–3 SAMMENLAGT)

Martin Ødegaard (20) har storspilt for Vitesse denne sesongen. I nordmannens siste kamp for klubben fikk han det derimot ikke helt til å stemme.

Det sto om en Europa League-plass neste sesong. Vitesse og Utrecht spilte 1–1 i første oppgjør, dermed var det helt åpent om hvem som skulle få en plass i europeisk klubbfotballs nest gjeveste turnering.

Ødegaard har ni mål og tolv målgivende å vise til denne sesongen i den nederlandske toppdivisjonen.

20-åringen fikk det langt vanskeligere tirsdag kveld.

JOEP LEENEN / BILDBYRÅN

Skuffende avslutning

Selv på hjemmebane klarte ikke Vitesse å skape et ordentlig trykk på Utrecht.

I en jevnspilt første omgang var det bortelagets Cyriel Dessers som sto frem. Belgieren var sist på ballen og sendte Utrecht et langt steg mot Europa League etter 31 minutter.

Kun noen få minutter ut i andre omgang fikk Ødegaard en gyllen mulighet. Tidligere i sesongen har han vist seg giftig på frispark.

Da han fikk sjansen fra omtrent 20 meter var forventningene store, men skuddet gikk over mål.

I en ekstremt sjansefattig kamp fikk Utrecht en kontring kvarteret før slutt. Simon Gustafson rundet keeper og kunne sette ballen enkelt i mål. Like etter fikk Ødegaards lagkamerat, Mohammed Dauda, rødt kort etter en grisetakling.

Dermed ble det en skuffende avslutning på Vitesse-eventyret for nordmannen.

Neste kamp for Ødegaard blir EM-kvalifiseringskampen mot Romania 7. juni.

Solum, Stian Lysberg / NTB scanpix

Ajax neste stopp?

Det har lenge versert rykter om hvor Ødegaard kommer til å spille neste sesong. Bayer Leverkusen og Ajax er blant lagene som er blitt nevnt hyppigst.

En podkast fra De Telegraaf, Nederlands største avis, ble publisert like før Ødegaards avskjedskamp startet. Der hevdes det at den nederlandske seriemesteren trolig blir neste stoppested for nordmannen.

FÅTT MED DEG DENNE? Dette mener landslagssjefen at Ødegaard er blitt bedre på

Det er avisens Ajax-journalist, Mike Verweij, som mener å vite at Ajax ønsker å erstatte stjernespilleren Hakim Ziyech med Ødegaard neste sesong.

Marokkaneren har vært en viktig brikke på laget som tok seg helt til semifinalen i Champions League. Neste sesong venter det etter all sannsynlighet større oppgaver for Ziyech.