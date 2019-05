Storklubbene i Eliteserien hangler. Det overrasker ikke Odd-trener Fagermo.

Odd står med 22 av 27 mulige poeng etter ni oppgjør. Kun målforskjell holder telemarkingene bak Molde, som til gjengjeld har spilt to kamper mer. Fagermos menn sitter dermed på muligheten til å få en pen luke i toppen.

Det scenarioet hadde de færreste – om noen – spådd før sesongen. Odds eneste tap hittil kom på overtid i en 0–1-kamp mot Vålerenga i Oslo. Fagermo synes det er prematurt å snakke om klubbens gullmuligheter.

– Det er kanskje litt tidlig ennå, men alle skjønner at vi nå er med i toppen. Det skaper entusiasme og positivitet. Klarer en klubb som Odd å ta medalje, vil det være strålende, sier Fagermo.

Han er glad på Odds vegne, men mener samtidig at det ikke bare er et sunnhetstegn for norsk klubbfotball.

– For interessens del er det positivt at det er flere lag med. Jeg har likevel alltid ment at det vil være en svakhet når de største klubbene ikke er klart best. I Norge har det ofte vært sånn at klubber som vår egen kan være med fordi de beste ikke tar ut sitt potensial.

Sa det før sesongen

I helgen gikk alle relevante resultater Odds vei. Molde røk 1–2 borte mot tabelljumbo Tromsø, Vålerenga gikk på en 0–3-smell i lokaloppgjøret mot Lillestrøm, mens Rosenborg mestret «underdog»-rollen og slo formsterke Brann 1–0 i Bergen.

Selv hadde Odd spillefri. Fagermo er ikke overrasket over at oddsfavorittene ofte snubler.

– Før sesongstart opplevde jeg at alle var så harde på at Molde, Rosenborg og Brann skulle være i en klasse for seg selv, men jeg kunne ikke se at noen lag skulle være så veldig mye bedre enn andre. Foreløpig har jeg fått rett i det.

– Dermed får vi en liga der alle kan slå hverandre. Greier du da å avgjøre kampene, slik vi har gjort, gir det fort utslag på tabellen. Det er ingen som er så ekstreme at de feier over motstanderen gang etter gang.

Kan ikke senke seg ustraffet

Erik Solér er sportssjef i Norsk Toppfotball. Han ser en positiv utvikling på nivået i Eliteserien, men støtter Fagermos argument om at de store klubbene bør levere hvert år.

– Vi trenger lag i toppen som har høyere kvalitet enn andre, og det vil man nok se når sesongen er over, men samtidig er det gull at man må kjempe hardt for å vinne kampene, sier han og legger til:

– I år har Sarpsborg og delvis Rosenborg vist at man ikke kan senke seg mye før andre lag stikker av. Jeg synes kvaliteten på norsk klubbfotball er på vei opp.

Odd har aldri vunnet et seriemesterskap, men under Fagermo har skiensklubben over tid holdt seg i toppen.

– Maratontabellen for de siste ti årene viser vel at Odd ligger på tredjeplass. Det er imponerende. Det viser at man med riktig sammensetning i klubben, til tross for litt mindre ressurser enn de største, kan kjempe helt der oppe, sier Solér.

Avskriver ikke RBK

Hittil har Rosenborg vært sesongens store skuffelse, men Fagermo tror de siste fire års seriemester kan være på gang igjen. Trønderne har plukket ti poeng på sine fem siste kamper.

– Rosenborg var bedre enn Brann i går (søndag). De hadde mer trøkk i midtbaneleddet, men spørsmålet er om de greier å stabilisere prestasjonene på det nivået. Gjør de det, kommer de til å plukke mange poeng.

Både Fagermo og Solér tror gullkampen vil bestå av så mange som fire-fem lag i høstens serieinnspurt.

– Det er sånn det ser ut til å bli. Å ha spenning i topp og bunn er viktig for produktet og interessen, mener Solér.