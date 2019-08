NRK melder at Sivert Heltne Nilsen er klar for Allsvenskan-klubben Elfsborg.

Tirsdag kveld meldte kanalen at midtbanespilleren, som forlot Brann til fordel for Horsens i fjor sommer, var i sluttforhandlinger med Elfsborg.

BT erfarte at de opplysningene stemte.

Nå bekrefter NRK at Heltne Nilsen er klar for den svenske klubben..

– Det avgjørende for meg var at de vil bruke meg som midtbaneanker. Jeg mener selv at det er i den posisjonen jeg er best, sier Heltne Nilsen til NRK.

Han har spilt midtstopper i Danmark den siste tiden.

– Jeg mener selv jeg er best på midtbanen, men det er ikke et problem for meg, har Nilsen sagt til Horsens Folkeblad.

Stefan Andreasson er klubbsjef i Elfsborg. Han har overfor NRK ikke ønsket å kommentere overgangen. Han vil vente til den blir offentlig senere onsdag.

Åpen for å slippe ham

Overgangsvinduet stengte ved midnatt.

Tidligere i sommer skrev BT at den Horsens har vært åpne for å slippe Nilsen videre. Stabæk har vist interesse for ham, det samme ble meldt om belgiske Oostende.

Sesongen før Sivert Heltne Nilsen ble Horsens’ dyreste spiller noen gang, var laget svært vanskelige å slå. Klubben var i skyene etter det som ble en 6.-plass. Laget var uavgjorteksperter, bare seriemesteren og serietoeren tapte færre kamper.

Elfsborg nummer ti på tabellen

Neste steg skulle tas med 27-åringen på midten, men det ble en langt svakere sesong. Horsens endte i nedrykkskvalik der de berget plassen. Etter nyttår ble det bare én seier og fire strake tap til slutt.

Elfsborg ligger for øyeblikket på 10.-plass på tabellen i Sverige.

De har 21 poeng på 19 kamper. Syv poeng skiller til nedrykk.