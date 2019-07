Fra tribunen rørte 87-åringen en hel verden. I Norge bryr «ingen» seg om idretten.

AV

Et stort, fargerikt skjerf lå over skuldrene hennes. 87-åringen veivet med det indiske flagget idet hun heiet frem sine helter fra tribunen.

Blant 25.000 tilskuere på Edgbaston Cricket Ground i Birmingham, var det Charulata Patel TV-kameraene fokuserte på.

– Jeg er en veldig religiøs person og har så mye tillit til Gud. Så når jeg ber, blir det sant. Jeg ber om at India skal vinne VM, sier Patel.

India vant selvsagt mot Bangladesh i kvartfinalen. Etter kampen fikk Patel møte sitt store idol.

Den største cricketstjernen av dem alle spiller på India. Virat Kohli er en av verdens mest berømte idrettsstjerner, uansett idrett.

Patel holdt lidenskapelig rundt ansiktet hans.

– Da Kohli ga henne en klem, sa han: «Vær så snill og kom på alle våre kamper», sier Patels barnebarn Anjali.

87-åringen fortalte at hun ikke hadde klart å få tak i en billett til semifinalen. Da var ikke Kohli vondt å be. Han ordnet en billett for supersupporteren.

«Charulata Patel er 87 år og trolig den mest engasjerte og dedikerte supporteren jeg noen gang har sett. Alder er bare et tall, lidenskap kan sprenge grenser», skrev Kohli til sine 30 millioner følgere på Twitter etter møtet.

Fakta: Cricket Cricket er et ballspill der to lag med 11 spillere hver konkurrerer mot hverandre. Målet er å få flest mulig poeng etter å ha slått ballen lengst mulig vekk ved hjelp av et balltre. Banen er vanligvis oval, med kortklipt gress. I tradisjonell cricket er kampene tidsbegrenset og varer fra en ettermiddag til flere dager. Kilde: Store norske leksikon

Pepsi-sponsor

«Jeg elsker dette. Dette er VMs beste bilde».

Ordene tilhører Englands tidligere landslagskaptein, Michael Vaughan. Han har også blitt rørt av 87 år gamle Patel.

Han er langt fra den eneste.

Én milliard mennesker så gruppespillskampen mellom India og Pakistan. Det er ny rekord for en cricketkamp, ifølge The Telegraph. Til sammenligning hadde VM-finalen i fotball 1,12 milliarder seere i fjor.

Nå har til og med milliardselskapet Pepsi inngått et samarbeid med Patel. Hun er blitt brusmerkets ansikt utad i en ny verdensomfattende reklamekampanje.

Alle ønsker en bit av den 87 år gamle damen.

«Ingen» i Norge bryr seg

Selv om rekorder tangeres i resten av verden, ser det ikke ut til å engasjere publikumet i Norge. Cricket regnes som verdens nest største idrett, etter fotball, men idretten har aldri fått fotfeste her til lands.

– Cricket har ingen «betydning» i Norge i dag, sier generalsekretæren i Norges Cricketforbund, Gry Bruaas.

Det er registrert rundt 2100 spillere i Norge, opplyser hun. Det er mindre enn en halv promille av befolkningen.

– Det er ikke noen grunn til at det skal være en liten idrett i Norge. Det er en idrett som er for alle. Man må ikke være raskest eller sterkest. Det krever en kombinasjon av fysikk og taktikk. Den passer like bra for gutter, som for jenter, sier Bruaas.

Hun mener likevel at interessen er på vei opp. Den siste tiden har også landslaget hatt gode resultater å vise til. Norges herrelandslag er rangert som nummer åtte i Europa.

– Afghanistan pleide å spille mot Norge for 15 år siden. Da var de på samme nivå. Nå er Afghanistan i VM. Så der er klart at det samme kan skje med Norge også, sier tidligere landslagstrener Mohammed Haroon.

Fakta: Cricket i Norge 70 klubber med nesten 5000 aktive medlemmer er tilsluttet Norges Cricketforbund. Det anslås at ca. 2100 personer spiller cricket i Norge. Nasjonalt spilles det seriespill i seks divisjoner for herrer og en divisjon for kvinner. Norges herrelandslag er rangert som nummer åtte i Europa. Kilde: Norges Cricketforbund.

Drømmen brast for Patel

Tirsdag spilte India om en finaleplass mot New Zealand. På grunn av store regnbyger halvveis inn i kampen, måtte den utsettes til neste dag.

Det ble en kamp for historiebøkene.

Ifølge CNN var India gitt 98 prosent sjanse til å vinne. Men selv ikke Patels bønner fra tribunen kunne redde dem.

New Zealand storspilte og klarte det «umulige». Selv etter å ha ligget under i kampen presterte øystaten å snu kampen til sin fordel. Til slutt kunne finalisten for fire år siden juble for plass i nok en VM-finale.

– Det knuser hjertene våre fordi man har jobbet så hardt for å bygge et momentum og bli nummer én, sa India-stjernen Kohli etter kampen, ifølge BBC.

– Men man må godta det. Vi vil komme tilbake som bedre cricketspillere etter dette, sa han.

Dermed får ikke 87 år gamle Patel oppleve å se India heve VM-trofeet. Hun har likevel sjarmert en hel verden.

Søndag spilles finalen mellom England og New Zealand på Lord's Cricket Ground i London. Kampen starter 11.30 norsk tid.

Kilder: Asian News International (ANI), Times of India, BBC, Business Standard.