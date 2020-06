Eliteserien direkte: Følg sesongåpningen her

FOR EN SCORING! Molde har slurvet litt på egen halvdel. Det vet debutant Simen Bolkan Nordli å utnytte. Fyrer til på direkten fra omlag 40 meters hold og ballen går i en bue over Linde i Molde-buret. Om ikke en tidlig kandidat til årets mål, så et sterkt bidrag til rundens mål.

Corner til AaFK som nesten ender med mål. Hjemmelaget får avsluttet, men ballen går via et Molde-bein til ny corner.

