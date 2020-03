Nylands titteldrøm knust da City fullførte cuptrippelen: – Vil ikke oppleve det igjen

Storlaget fra Manchester slet med å punktere kampen mot Ørjan Håskjold Nyland og Aston Villa. Likevel måtte nordmannen gi tapt i ligacupfinalen.

Ørjan Håskjold Nyland og Aston Villa tapte finalen 1–2. Foto: Ian Walton / AP

Aston Villa – Manchester City 1–2

Norske Ørjan Håskjold Nyland fikk sjansen fra start i ligacupfinalen mot Manchester City på Wembley.

Nordmannen voktet buret mot storlaget tidligere i sesongen, men da måtte han hente hele seks baller fra nettet. Da fikk 29-åringen mye kritikk for flere svake inngripinger.

Søndag leverte han en langt bedre kamp. Likevel kunne han ikke stoppe Citys stjernegalleri.

Sergio Agüero og Rodri sendte laget opp i 2–0 etter halvtimen. Villa reduserte like før pause, men til tross for en gigantmulighet mot slutten, klarte aldri Birmingham-klubben å slå tilbake.

Dermed kunne Manchester City juble for sesongens første trofé. Det er tredje sesongen på rad at klubben vinner ligacupen. Det har kun Liverpool klart tidligere.

– Det er ikke noe jeg har lyst til å oppleve igjen. Det var fryktelig kjedelig. Jeg vet hvor gøy det er å stå der oppe og løfte pokalen. Jeg skulle gjerne gjort det i dag også, sa Nyland til Viasat etter kampen.

Den norske keeperen er etter hvert blitt vant med cupfinaler. Han har vunnet den norske cupen tre ganger: én gang for Hødd og to ganger for Molde.

Phil Foden og Sergio Agüero jubler for 1–0 på Wembley. Foto: Alastair Grant / AP

Scoret på kontroversielt hjørnespark

Aston Villa fikk kampen første sjanse etter kun tre minutter. Et innlegg fant pannebrasken til Anwar El Ghazi, men marokkaneren maktet ikke å få hodestøtet på mål.

Deretter tok storlaget fra Manchester mer og mer over. Etter 20 minutter smalt det.

Unggutten Phil Foden løp seg fri på bakerste stolpe. Engelskmannen la ballen vakkert ned til Agüero med hodet, og da var argentineren nådeløs. Via foten til Tyrone Mings, gikk skuddet forbi Nyland i Villa-buret.

Da var City i gang. Kun ti minutter senere doblet Rodri ledelsen for Pep Guardiolas menn. På det som kunne se ut som en feildømt hjørnespark, steg midtbanespilleren til værs og stanget inn 2–0.

– Det skulle ikke ha vært Citys hjørnespark i utgangspunktet. Det er et kontroversielt øyeblikk, sa Sky Sports-ekspert Gary Neville.

Like før pause fikk Villa en vitamininnsprøytning. På en sjeldent visitt på Citys halvdel, fikk El Ghazi god plass på venstrekanten. Han la perfekt inn til Mbwana Samatta, som brukte hodet til å redusere.

Ørjan Håskjold Nyland voktet Aston Villa-buret i finalen. Foto: LEE SMITH / REUTERS

Stor mulighet mot slutten

I annenomgang gikk det lang tid mellom høydepunktene. Tempoet gikk ned, og Manchester City prøvde å ta kontroll om kampen.

Guardiola valgte overraskende å starte med storspilleren Kevin De Bruyne på benken, men belgieren kom innpå etter timen spilt. Han klarte derimot ikke å prege kampen i stor grad.

Etter 72 minutter kastet Marvelous Nakamba seg inn i en takling på Agüero. Villa-spilleren fikk gult kort, men Viasat-kommentatorene var uenige med dommeren.

– Den taklingen er potensielt karriereødeleggende. Heldigvis var Agüero i luften. Den er rett og slett grusomt stygg, sa ekspert Lars Tjærnås.

Med tre minutter igjen fikk Villa en utrolig mulighet. Claudio Bravo reddet Björn Engels’ hodestøt og slo samtidig ballen i stolpen. Til slutt ble ballen klarert.

Nærmere kom ikke Nyland og co. Dermed vant Manchester City finalen 2–1.

– Vi tapte 1–6 sist mot City. De slo nylig Real Madrid på bortebane. Vi skal være stolte av oss selv, sa Nyland.

Guardiola var naturligvis fornøyd etter kampen. Han gledet seg over sin tredje ligacuptittel på rad.

– Tre ganger på rad betyr stor suksess. Det er stabilitet. Det er utrolig, sa treneren til BBC.

Hyllet Nyland før kampen

Nyland sto for imponerende 18 redninger på de tre siste kampene i ligacupen før finalen. Til tross for at 29-åringen slapp inn seks mål mot Manchester City i Premier League tidligere i sesongen, fikk han sjansen fra start.

– Nyland er en del av grunnen til at vi er her. Han var helt utrolig god mot Leicester, sa Aston Villa-sjef Dean Smith til Sky Sports før kampen.

Den tidligere Liverpool-målvakten Pepe Reina ble hentet til klubben i januar. Spanjolen har vært Smiths foretrukne valg i ligaen. Nyland fikk derimot gode skussmål da han gjorde flere kampavgjørende redninger i semifinalen mot Leicester.

– Jeg bare følte at det var det riktige valget, poengterte Smith.