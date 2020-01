Håpet lever for Carlsen etter nådeløst spill mot supertalentet

Magnus Carlsen er tilbake på vinnersporet. Tirsdag utklasset han sjakkens nye «wonderboy» Alireza Firouzja med svarte brikker i Wijk aan Zee-turneringen.

Magnus Carlsen er i støtet igjen og slo stortalentet Alireza Firouzja i Wijk aan Zee-turneringen tirsdag. Foto: Maria Emelianova, AP / NTB scanpix

Det var hans første parti langsjakk mot 16-åringen som allerede lanseres som hans mulige arvtaker på sjakktronen. Firouzja var i delt ledelse i turneringen da han satte seg ved brettet, men tross en lovende start på partiet var han sjanseløs mot den norske verdensmesteren.

Carlsen spilte tålmodig, presist og med stor dyktighet, og han skaffet seg et overtak som ble stadig klarere mot en motstander som ikke greide å finne de gode mottrekkene.

Etter 40 trekk og tre timer og tre kvarter ved brettet ga Firouzja opp.

Alireza Firouzja bergtar sjakkverdenen, men mot Magnus Carlsen kom han til kort igjen. Foto: Lennart Ootes (wrbc2018.com)

Dramatisk duell i VM

Carlsens rekordlange rekke med langsjakkpartier uten tap er nå oppe i 116. Etter å ha innledet turneringen med sju remis på rad har 29-åringen fra Lommedalen nå vunnet de to siste partiene og er med i seierskampen for fullt.

Firouzja er fra Iran, men bosatt i Frankrike. I sjakkturneringer representerer han ikke hjemlandet, men Det internasjonale sjakkforbundet (Fide). Årsaken er at Iran ikke tillater sine idrettsfolk å møte utøvere fra Israel i konkurranser.

Det var ikke første gang Carlsen og Firouzja satt på hver sin side av et sjakkbrett. I hurtigsjakk-VM i Moskva i romjulen møttes de til det som utviklet seg å bli en høydramatisk parti.

Den unge iraneren hadde på mange måter Carlsen i kne. Firouzja hadde tre bønders overtak, men tapte likevel partiet som følge av at tiden hans gikk ut. De avgjørende sekundene tapte 16-åringen da han veltet en brikke og måtte bruke to sekunder på å rette den opp.

Halvt poeng bak toppen

Etter partiet var stjerneskuddet rasende. Han anklaget Carlsen for å ha kommet med verbalt utbrudd i kjølvannet av episoden med den veltede brikken, noe som satte ham ut av spill. Dommerne ga ikke Firouzja medhold. Carlsen vant hurtigsjakk-VM, og Firouzja måtte nøye seg med sølv.

Etter tirsdagens seier er Carlsen likt med Firouzja i Wijk aan Zee-turneringen og et halvt poeng bak turneringsleder Fabiano Caruana. For to runder siden var Carlsen 1,5 poeng bak teten.

