Eks-treneren om bergensernes historiske EM-medalje: – Prestasjoner helt i verdensklasse

Da de norske håndballherrene tok sin første EM-medalje, var det med Eivind Tangen (26) og Harald Reinkind (27) i viktige roller. Det gleder gamletreneren deres.

HISTORISKE: Eivind Tangen (fra venstre) sammen med William Aar. De, og resten av laget, er de første norske håndballherrene som har fått EM-medalje rundt halsen. Foto: Vidar Ruud, NTB scanpix

Petter Fløttum

Espen Hartvig, NTB

Lørdag brøt de norske håndballherrene nok en barriere, da de for første gang tok EM-medalje. Gleden over å få medalje om halsen kom likevel med en bismak for Eivind Tangen og Harald Reinkind, etter at de bidro til at Slovenia ble feid av banen 28–20 i bronsefinalen i Stockholm.

Bismaken stammer fra semifinalen, og de ørsmå marginene som gjorde at Kroatia kom til finalen istedenfor Norge.

– Natten var lang, men i dag var det bra. Jeg fikk noen sovepiller så da fikk jeg sovnet til slutt. Men det var tungt i går, forteller Tangen etter lørdagens bronseseier.

For selv om hele laget var nedfor fredag kveld, var kamplysten tilbake lørdag. Det fikk slovenerne brutalt merke, da Norge ledet fra start til slutt.

– Det sier litt om gjengen, moralen og innsatsen. Vi gir alt i alt. Det er der vi er bedre enn veldig mange lag, mener Tangen.

Skader ga sjansen

Midtjylland-spilleren hadde sammen med Kiel-spiller Reinkind ansvaret på høyrebacken i semifinalen og bronsefinalen. I utgangspunktet skulle Kent Robin Tønnessen og Magnus Abelvik Rød være førstevalgene der. Men først ble Tønnesen skadet før mesterskapet, slik at Reinkind kom inn. Deretter røk Rød ut i mesterskapet.

Tidligere landslagskeeper Ole Erevik mener det er én av hovedgrunnene til at finaleplassen røk.

– Ja, det tror jeg, så ærlige må vi få lov til å være, sa Viasats håndballekspert under mesterskapet etter bronsefinalen.

Hvorvidt det stemmer, vet ikke Tangen. Kanskje ville Norge vunnet med Rød på banen, kanskje ikke.

Det vet heller ikke Vidar Gjesdal. Det betyr heller ikke så mye for ham.

– Jeg er glad for å se begge «våre» gutter levere prestasjoner helt i verdenstoppen, sier FyllingenBergens daglige leder.

Han var Tangens trener i FyllingenBergen i 2014–2016 og trente Reinkind på aldersbestemte landslag i seks år.

JUBELKVELD: Harald Reinkind (til høyre) jubler sammen med landslagstrener Christian Berge underveis i lørdagens bronsefinale. Foto: Vidar Ruud

– Kjempegledelig

For Gjesdal har mesterskapet utelukkende vært en positiv opplevelse, spesielt siden både Tangen og Reinkind har grepet muligheten.

– Det er kjempegledelig å se, sier den tidligere treneren.

Han trekker spesielt frem Reinkind, som har slitt med tillit på landslaget etter hvert som Røed og Tønnessen har utviklet seg til å bli blant verdens beste høyrebacker. Gjesdal mener Kiel-spilleren har hatt sitt virkelige gjennombrudd denne sesongen. Det begrunner han med sterkt spill både i tysk Bundesliga og Champions League, og med måten han grep sjansen da han fikk den i EM.

– Det er derfor han er inne nå. Han kommer med større ballast, mener han.

Større ballast og mer erfaring er et stikkord for dem begge, men også for hele landslaget som lørdag altså tok sin første EM-medalje noensinne.

Håndballherrenes virkelige gjennombrudd kom med fjerdeplassen i EM i 2016, med Reinkind på laget. Deretter fulgte VM-sølv i 2017 (Tangen var med) og i 2019 (både Tangen og Reinkind var med), og nå altså EM-bronse i 2020.

Gullet mangler enn så lenge, men både landslagstrener Christian Berge og Gjesdal er sikre på at det kun er et tidsspørsmål før det kommer.

– Det var ytterst få marginer fra at de ikke gikk inn i finalen. De er der, men de skal ha litt marginer og tur for å ta gullet, sier Gjesdal.

