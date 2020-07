10′ DEL

Tydelig at Abrahamsen ligger dypt og forsøker å involvere seg mye i spillet til Arna-Bjørnar. Trenger ikke være dumt det. Abrahamsen har vist tidligere i både Avaldsnes og LSK at hun har et meget godt blikk for spillet. Nykommer Rijsdijk er mer ren spiss når Abrahamsen trekker ned.