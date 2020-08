Tre NBA-kamper utsatt. LeBron James langer ut etter episoden med Jacob Blake.

Milwaukee Bucks har boikottet sluttspillskampen mot Orlando Magic i NBA-boblen i Florida etter at Jacob Blake ble skutt i helgen.

LeBron James langer ut på Twitter. Foto: Kevin C. Cox / Pool Getty Images

NTB

Den amerikanske basketballigaen (NBA) har besluttet å utsette onsdagens tre kamper. Det skjer etter at NBA-laget Milwaukee Bucks tok affære og boikottet sin kamp.

Laget varmet opp før den femte og avgjørende kampen mot Magic i sluttspillet, men kom ikke tilbake etter at de gikk inn i garderoben.

– Vi er lei av drapene og urettferdighetene, sa Bucks-spiller George Hill til ESPN.

Milwaukee Bucks valgte å boikotte kampen mot Orlando Magic onsdag kveld norsk tid. Foto: Kevin C. Cox / Pool Photo via AP / NTB scanpix.

Afroamerikansk mann skutt av politiet

Det skjer etter at afroamerikanske Jacob Blake ble skutt av politiet i Kenosha i Wisconsin i helgen. Skytingen skjedde bare drøyt 30 kilometer unna Bucks' hjemmearena.

Bakgrunnen for hendelsen er fortsatt uklar. Blakes far opplyste tirsdag at 29-åringen er blitt lam fra livet og ned. Politiets kuler ødela ryggraden hans, ifølge familiens advokat Ben Crump.

Han sier det må et mirakel til hvis Blake noen gang skal kunne gå igjen.

Superstjerne langer ut

Bucks har fått støtte fra en rekke NBA-spillere på sosiale medier etter boikotten. Los Angeles Lakers-stjernen LeBron James er blant dem:

– Faen ta! Vi krever forandring. Jeg er lei av dette, skriver James på nettsamfunnet Twitter.

Los Angeles Lakers skulle egentlig spille mot Portland Trail Blazers natt til torsdag klokken 03. Den kampen er også utsatt.

– Vi har prøvd den fredfulle måten

NBA har samlet spillerne i Orlando, Florida, for å beskytte spillerne samtidig som resten av sesongen spilles ferdig. 22 lag har vært der siden starten av juli.

I løpet av den tiden har flere spillere brukt tid på Black lives matter-saken, blant annet ved kneling og kreve rettferdighet for Breonna Taylor når de har hatt medieoppdrag.

Etter at Blake ble skutt, ble ideen om boikott luftet.

– Vi har prøvd den fredfulle måten. Vi knelte, forsøkte å protestere, vi kom hit og samlet oss, spilte og forsøkte å bruke stemmene våre, men det funker ikke. Tydeligvis må noe skje, sa Boston Celtics-spiller Marcus Smart til Boston.com tirsdag.