Champions League direkte: City slått ut av overraskelseslag

90 + 6 ′ Hjørnespark Keeper holder den.

90 + 6′ DEL Sterling avslutter via et Lyon-bein og til corner.

90 + 5′ DEL Da blir det reprise av semifinalen fra 2009/10, hvor Bayern slo ut Lyon med 4-0 sammenlagt. I finalen ble imidlertid 0-2-tap mot José Mourinhos Inter etter to scoringer av Diego Milito.

90 + 4′ DEL Walker tar sats og header den like utenfor mål. Lopes har tilsynelatende brukbar kontroll på den.

90 + 4 ′ Hjørnespark Inn fra De Bruyne igjen.

90 + 4′ DEL Lopes slår den til hjørnespark.

90 + 4′ DEL Kevin De Bruyne tar oppstilling på kanten av sekstenmeteren.

90 + 4′ DEL Sterling dribler seg fremover og vinner et frispark på kanten av sekstenmeteren. Finnes det noen flere kapitler som skal skrives i historieboken om denne Champions League-kvartfinalen? Neppe.

90 + 2′ DEL En kjapp sjekk sier at vi må tilbake til 1995/96-sesongen for å finne forrige gang det ble spilt to Champions League-semifinaler uten hverken engelske eller spanske lag.

90 + 1′ DEL Legges til fem minutter.

90′ DEL Da går det mot to tyske og to franske lag i semifinalene. Det er en stund siden vi ikke hadde noen spanske eller engelske lag i semifinale av Champions League.

87 ′ Mål for Lyon! Manchester City 1 - 3 Lyon Mål: Moussa Dembele Er det punktert?! Kjempetabbe av Ederson! Det er Aouar som løsner skudd fra rett innenfor sekstenmeteren, og Ederson mister den ut i farlig rom. Dembélé er våken på returen og setter inn 3-1 for Lyon!

86′ DEL Det er tidenes miss! Gabriel Jesus drar seg fri og slår den hardt inn foran mål. Fra fem meter har Raheem Sterling et mål som er 244 cm høyt og 732 cm bredt. Det tilsvarer 17,86 kvadratmeter, men Sterling klarer utrolig nok å sette den over!

85′ DEL Anthony Lopes ivrig ute i feltet og holder ballen.

84 ′ Spillerbytte - Manchester City David Silva Rodri Offensivt bytte når klubblegenden David Silva kommer inn.

84′ DEL Det er også muligens snakk om en hekt i forkant av scoringen. Laporte går i bakken, men får ingenting. Pep Guardiola går ned i knestående når han ser ballen gå i mål der.

84′ DEL Vi er inne i kampens 84. minutt og Pep Guardiola har fremdeles kun gjort ett spillerbytte.

83′ DEL Resten av kvelden blir det høykonjunktur for sofadommere og eksperter. Lærte litt om tilbud og etterspørsel i samfunnsøkonomien på videregående i 2013/14, og tviler på at det blir mulig å nærme seg markedslikevekt her. Kommer til å koke i sosiale medier utover i de sene nattetimer.

82 ′ Hjørnespark til Lyon Inn fra Aouar. Nok en gang klareres på første stolpe.

81′ DEL Glad jeg ikke er på date og blir bedt om å forklare offsideregelen, for den situasjonen der er ikke enkel å dissekere. Den der kommer til å bli diskutert!

80′ DEL Målet godkjennes!

79 ′ Mål for Lyon! Manchester City 1 - 2 Lyon Mål: Moussa Dembele Målgivende: Houssem Aouar Så er Lyon i ledelsen igjen! Men hva sier VAR? Laporte slår vekk ballen. Lyon trer gjennom en offsideplassert Ekambi, som lar ballen gå mellom beina. Dembele kommer bakfra og er ikke i offside, men hva mener de på bakrommet? Alene med keeper bruker Dembele tid og setter den mellom beina på Ederson.

78′ DEL Enorm mulighet for Gabriel Jesus! Raheem Sterling viser ro, overblikk og ferdigheter når han løfter den mot bakre. Jesus lader opp til en volley, men burde kanskje heller angrepet ballen med hodet der. Treffer ikke skikkelig, og den spretter over tverrliggeren til Anthony Lopes.

77′ DEL Gabriel Jesus tar ned ballen på brystet og skyter fra langt hold. Den går et solid stykke utenfor.

76′ DEL Fint angrepsspill av Manchester City, som kombinerer flott med Sterling og Jesus på topp. Marcelo kommer til unnsetning og stopper Citys brasilianske spiss.

75 ′ Spillerbytte - Lyon Moussa Dembele Memphis Depay Inn med friske ben på topp.

75 ′ Spillerbytte - Lyon Kenny Tete Leo Dubois Dubois får ikke sjansen til å klarere flere baller til corner.

74′ DEL Nesten at Ekambi kommer alene med keeper.

73′ DEL Gabriel Jesus! Vender opp og fyrer av. Anthony Lopes gjør som så mange ganger før i kampen når han kaster seg ned go bokser den til corner.

73′ DEL Ekambi og Depay ligger og lusker ved bakrommet som gjedda i sivet, men Ederson er kjapt ute og avverger.

72 ′ Hjørnespark De Bruyne skal forsøke seg fra venstre. Så ikke hvem som taklet den ut, men vil vel gjette Dubois.

72′ DEL Der spiller Ederson ballen ut og spillet fortsetter.

71′ DEL Cornet går i bakken og vil ha straffe. Får ikke det. Dommeren vil imidlertid vente ltit før spillet settes i gang igjen.

69 ′ Mål for Manchester City! Manchester City 1 - 1 Lyon Mål: Kevin De Bruyne Målgivende: Raheem Sterling Det er pur klasse! Mahrez spiller den blindt i bakrom til Sterling, som sender Denayer på tur for å kjøpe pølse i belgisk vaffel. Deretter følger Sterling opp med en presing pasning til Kevin De Bruyne, som bredsider ballen i mål. Vakkert angrepsspill av Manchester City!

69′ DEL De Bruyne skyter med venstrefoten. Blokkeres av Denayer.

68′ DEL Manchester Citys kantspillere blir veldig smale i dette oppgjøret. Ofte har vi sett City-vingene ha et bredt utgangspunkt og motta ballen etter raske spillvendinger, hvorpå De Bruyne eller noen andre indreløpere kommer på underlapp og smeller ballen inn foran mål. Det har vært totalt fraværende i dag.

66′ DEL De Bruyne sikter mot krysset i keeperhjørnet. Går en halv meter over målet.

65 ′ Gult kort! Marcelo - Lyon Makkelie drar opp det gule kortet og gir frispark til Lyon på 20 meter. Det er meget farlig hold. Marcelo stopper Jesus med ulovlige midler.

64′ DEL Manchester City er preget nå. Slår mange feilpasninger og skaper veldig lite.

64′ DEL Marcal prøver lykken fra langt hold. Ederson legger seg trygt over den ballen.

63′ DEL Akkurat nå virker det omtrent like enkelt å få ballen inn i Lyons mål som å komme seg fra Oslo til Drammen i bil rundt klokken 16 siste fredag før fellesferien.

62′ DEL De Bruyne løfter inn fra venstre. Over alle.

61′ DEL Mahrez med sine karakteristiske skuddfinter, men Lyon står imot.

60′ DEL De Bruyne og Mahrez tar oppstilling ved ballen. For langt hold for at belgieren tør å skyte? Lyon stiller fem mann i muren. 28 meter til mål, mener grafikken.

59′ DEL Jesus møter og vinner et frispark.

58 ′ Gult kort! Rodri - Manchester City Rodri tar jobben som bulldoser og lager frispark. Får gult førerkort som bulldoser-sjåfør i samme slengen.

57′ DEL De Bruyne overtar kapteinsbindet.

56 ′ Spillerbytte - Manchester City Riyad Mahrez Fernandinho Det lå i kortene at mannen med kortet ville bli tatt av. Da stinker det 4-3-3 her.

56′ DEL Cancelo med en overstegsfinte og innlegg. Hvem blokkerer den til corner? Dubois, selvsagt.

55′ DEL Mahrez står klar på sidelinjen. Glemte å nevne han da de andre venstrebente geniene på innbytterbenken ble nevnt i pausen.

54′ DEL Fernandinho involvert i litt gruff igjen.

54 ′ Hjørnespark Forståelig nok at Dubois gir bort cornere når de blir såpass ufarlige.

54′ DEL Dubois, som tydeligvis simpelthen digger å gi motstanderen hjørnespark, stuper den til ny corner fra motsatt side.

53 ′ Hjørnespark De Bruyne tasser ut mot venstre igjen. Kan det bli noe denne gangen da?

53′ DEL Innlegg mot bakerste stolpe. Dubois tar ingen sjanser og header den til corner.

52′ DEL Eric Garcia gir Memphis Depay en god klem i den duellen. Så et øyeblikk ut som Rose og Jack helt fremme i baugen (?) på Titanic der, bare at Jack ikke rev Rose rundt slik at det ble frispark.

51′ DEL Uansett: Manchester City triller ball i de bakre rekker og Lyon ligger som de gjorde før pause. Sterling og De Bruyne har også byttet side, så hvis det ikke var en klokke oppe i venstre hjørne av TV-skjermen kunne dette like gjerne vært speilbildet til førsteomgangen.

50′ DEL Eller innleggsfinte, kanskje.

50′ DEL Ikke så lik, med andre ord. Men skuddfinte var det i alle fall.

49′ DEL Cancelo med en skuddfinte i nærheten av den Suárez hadde mot Bayern i går, men denne er litt lenger ut på kanten og i tillegg så er Denayer i sikring.

48′ DEL Manchester City fremdeles i samme formasjon.

47 ′ Hjørnespark Memphis Depay med hjørnespark fra høyre. De Bruyne klarerer.

46′ DEL Memphis Depay sparker i gang den andre omgangen her. De Bruyne har flyttet seg fra høyre til venstre. Har han bare byttet plass med Sterling?

2. omgang

DEL Trenger ikke å være Anthony Hopkins i Solace for å spå at David Silva, Phil Foden eller Bernardo Silva kommer inn rimelig kjapt her. Kanskje går Pep Guardiola også tilbake til 4-3-3?

DEL Bare gjentar benken til Manchester CIty: Bravo, Mendy, Otamendi, Palmer, Stones, Bernabé, Bernardo Silva, Doyle, Foden, Mahrez, David Silva, Zinchenko

DEL Maxwel Cornet har scoret kampens eneste mål da Ederson var ute og lette etter multer i Lisboa. Garcia var på etterskudd og ballen lå nærmest på sine metaforiske knær og ba til Cornet om å bli sparket i mål. Den barmhjertige vingbacken gjorde som forventet av ham og satte inn 1-0 for Lyon, som går til pause med ledelse. Det blir svært spennende å se hvilke grep Pep Guardiola gjør for å endre kampbildet, for med unntak av noen øyeblikks genialitet fra Kevin De Bruyne og Raheem Sterling, har Manchester City skapt svært lite.

Pause

45 + 3′ DEL Makkelie blåser i fløyten sin og Pep Guardiola tusler mot garderoben. Hva nå, Manchester City?

45 + 2 ′ Hjørnespark Inn fra De Bruyne, men nok en gang får Lyon den vekk.

45 + 1′ DEL Kevin De Bruyne – hjelpes for en pasning! Slår den med utsiden bak Lyon-forsvaret og finner Sterling, men Lopes kommer ut og avverger den.

45 + 1′ DEL Lagt til to minutter. Ikke lagt inn noen drikkepause i denne kampen så langt.

45 ′ Hjørnespark Inn fra De Bruyne. Rodri stusser den i førstesonen. Over.

45 ′ Hjørnespark Kort corner som ender i ny corner.

45′ DEL Og om du er usikker på referansen så er "Sol Campbell never ending slide tackle" søkeordene du trenger.

44′ DEL Igjen skjer det rundt Sterling! Vingen har vært involvert i absolutt alt City har skapt, som riktignok ikke har vært altfor mye. Mens Sterling vender opp med en kjapp vending, fyker Cornet videre når han selger seg i den situasjonen. Sklir ikke like langt som Sol Campbell gjorde mot Kroatia i 2007, men det er ikke langt unna. Sterling finner Rodri, som setter den rett på Lopes.

42′ DEL Det ser sjokkerende enkelt ut for Lyon å forsvare seg nå.

41′ DEL Walker også med en halvstygg manøver. Nå er City-spillerne frustrerte.

41′ DEL De Bruyne går i press. Dommeren mener at belgieren er i overkant hissig i Bruno Guimaraes der. Er oppe med en arm og får frispark imot.

39′ DEL De Bruyne slår en fra venstre. Lopes bokser den vekk.

39′ DEL Miip-miip.

39′ DEL Sterling viser frem sine karakteristiske kvikke bein. Det ser nærmest ut som Bippe Stankelbein og Per Ulv på farten når Jason Denayer til slutt bestemmer seg for å sette inn en takling, og lager dermed også frispark.

38′ DEL Pep Guardiola slår oppgitt ut med armene når spillet stoppes. Manchester City hadde en fin mulighet til å spille seg fremover der, men dommeren har ikke noe valg.

37′ DEL Fernandinho og Aouar skaller hodene i hverandre og da må Makkelie stoppe spillet umiddelbart.

36′ DEL Cancelo med en hard takling på Caqueret.

36′ DEL Ikke for å snakke altfor mye om snøen som falt i fjor, men nå skjer det ikke altfor mye i Lisboa.

36′ DEL Ingen god start for Manchester City dette, men kunne vært verre. Barcelona lå under 1-4 på samme tidspunkt.

33′ DEL Fernandinho lager frispark. Skal ikke lage altfor mange av de når han har gult kort allerede.

32′ DEL Memphis Depay på vei gjennom i bakrom, men Fernandinho avverger.

31′ DEL Manchester City opprettholder presset. Vinner igjen ballen høyt flere ganger.

31′ DEL City på farten! Anthony Lopes må i aksjon to ganger og får avverget faren!

31′ DEL De Bruyne starter i bakrom, men Cornet har like god kontroll på eget bakrom som han hadde på Manchester Citys på 1-0-målet.

29 ′ Gult kort! Fernandinho - Manchester City Aouar går i bakken og da drar dommeren opp kortet.

29′ DEL Lyon-keeper Anthony Lopes bokser unna.

29′ DEL Makellie like snakkesalig som nesten-navnebroren Machiaveli. Klager på holding i feltet.

28′ DEL De Bruyme skal svinge den inn fra venstre.

28′ DEL Jesus legger i bakken av Denayer.

25′ DEL Målet godkjennes!

24 ′ Mål for Lyon! Manchester City 0 - 1 Lyon Mål: Maxwel Cornet I ALLE DAGER! Eller er det offside? Flagget holdes nede, men det skal vises repriser her. Ekambi starter i bakrom og Garcia er ikke helt våken. Ederson er ute på blåbærtur. Garcia takler og ballen tilfaller Cornet, som setter den rundt den brasilianske målvakten. Det er Cornets fjerde mål på tre kamper mot Manchester City!

23′ DEL Aouar er meget årvåken når han leser situasjonen og bryter pasningen fra Sterling. Gundogan lager et litt typisk Manchester City-frispark – og hindrer kontring.

21′ DEL De Bruyne trer gjennom mot Sterling, men Denayer henger på.

20′ DEL Ikke skjedd altfor mye i denne kampen, men mulig det er dette den svenske statsministeren Tage Erlander (satt fra 1946 til 1969) siktet til da han pratet om «de stigende forventningers misnøye». Jo bedre situasjonen blir, jo mer klager folket. Og nå nærmer vi oss tidspunktet hvor Ivan Perisic satte inn kampens tredje mål i gårsdagens oppgjør mellom Barcelona og Bayern München.

16′ DEL Lyon triller litt ball nå. Franskmennene forsøker å bruke litt tid når de har sjansen. Det er nok ikke så dumt.

15′ DEL De Bruyne sendt ute i en takling på Aouar, som vel gjør det meste ut av den situasjonen.

14′ DEL Lyon fikk hele syv gule kort mot Juventus sist. I gang her igjen.

12 ′ Gult kort! Leo Dubois - Lyon Tråkker på Cancelo.

10′ DEL I returrommet fyrer Lyon til! Det er midtstopperen Marcal som klemmer til med venstrefoten. Ederson er kjapt nede og holder den trygt og godt!

10 ′ Hjørnespark Memphis skal slå den. Heades unna.

9′ DEL Ekambi vinner en corner fra venstre i duell med Garcia.

9′ DEL Hardt inn fra De Bruyne, men Denayer lever opp til navnet når han klarer den unna.

9′ DEL Faktisk usikker på om Lyon har hatt mer enn to pasninger sammenhengende i løpet av kampens åtte første minutter eller om de har hatt en eneste pasning i det hele tatt.

8′ DEL Jesus mener han blir holdt, men den nederlandske dommeren Makkelie legger listen høyt innledningsvis her.

6′ DEL Veldig dristig av Walker som bryster ballen tilbake til Ederson, som blir tatt litt på senga av den. Den brasilianske keeperen sender et blikk som så ut til å kunne drepe til sin kollega, litt sånn «tuller du?»-aktig.

5′ DEL Rudi Garcia sitter og noterer på benken. Har han latt seg overraske av at Manchester City kommer med tre bak da?

4′ DEL Walker får en dytt i ryggen, men ikke frispark.

3 ′ Hjørnespark De Bruyne slår inn. Klareres vekk.

3′ DEL Kjempesjanse for City! Engelskmennene spiller seg fremover på venstresiden. Sterling blir spilt fri i et trangt rom. Vingen leter etter Jesus og De Bruyne, men Marcal får akkurat en tå på den.

2′ DEL Pep Guardiola sa at man ville se etter fem minutter hva slags formasjon dette er. Trengte ikke mer enn et snaut minutt til å se det er tre bak, så da gjettet vi rett.

1′ DEL Kampen er i gang!

1. omgang

Kampen har startet

DEL Fernandinho og Memphis Depay er lagenes respektive kapteiner. Fikk dessverre ikke se hvem som vant myntkastet der.

DEL Nedelandske Danny Makkelie dømmer dagens kamp. Litt for likt Makelele, så beklager allerede eventuelle forvekslinger.

DEL Den offisielle grafikken viser 4-3-3 hos Manchester City. Er ikke overbevist.

DEL Også Champions League-hymnen da, dere. Mmmmm!

DEL Guardiola selv sier at man "får se etter fem minutter" om det er tre eller fire bak.

DEL Dette ble en lang digresjon, som kanskje ikke er i nærheten av relevant for dagens kvartfinale. Men da fikk leserne av denne liven i det minste en svært god podkastanbefaling.

DEL Alle som har hørt den eminente svenske podkasten "When We Were Kings" har kanskje kampen hvor Chelsea-manager Claudio Ranieri mer eller mindre byttet seg ut av Champions League med sine taktiske manøvre i semifinalen mot Monaco i 2003/04, med blant andre Juan Sebastian Veron på kanten, friskt i minnet. Får litt sånne vibber når De Bruyne er satt opp på kanten av Citys offisielle kanaler. Blir særdeles overrasket om belgieren ikke spiller sentralt i banen.

DEL Lyons benk: Tatarusanu, Andersen, Bard, Rafael, Tete, Cherki, Lucas, Mendes, Reine-Adeleide, Traoré, Diomande, Dembélé

DEL Ikke så verst benk hos City, heller.

DEL Citys benk: Bravo, Mendy, Otamendi, Palmer, Stones, Bernabé, Bernardo Silva, Doyle, Foden, Mahrez, David Silva, Zinchenko

DEL Sitter fortsatt og funderer på hvilken formasjon Pep Guardiola har valgt her. Kanskje han har latt seg imponere så mye av det Lyon gjorde mot Juventus at han har sett seg nødt til å ta noen taktiske grep. Kan det rett og slett være tre bak, hvor Fernandinho er den tredje midtstopperen, for å få numerisk overtall mot Lyons to spisser?

DEL Kampen spilles på Estádio José Alvalade i Lisboa.

DEL Vinneren av kvartfinalen møter Bayern München i semifinalen.

DEL Lyon (3-5-2): Lopes – Denayer, Marcelo, Marcal – Dubois, Caqueret, Guimaraes, Cornet – Ekambi, Memphis

DEL Det blir veldig spennende å se hvilken formasjon dette egentlig er! Diamant på midten? De Bruyne på vingen? Eller tre bak? Vi tar en råsjans og gjetter på det siste.

DEL Manchester City (3-4-1-2): Ederson – Garcia, Fernandinho, Laporte – Walker, Rodri, Gundogan, Cancelo – De Bruyne – Jesus, Sterling