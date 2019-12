Chelsea snublet mot Kings Bournemouth

Joshua King gjorde et etterlengtet skadecomeback for Bournemouth, men måtte forlate Stamford Bridge med en ny skade.

Joshua King var tilbake på Bournemouth-laget i bortekampen mot Chelsea lørdag. Foto: DAVID KLEIN / Reuters

CHELSEA - BOURNEMOUTH 0–1

Dan Gosling ble matchvinner da han lurte offsidefellen til Chelsea fem minutter før slutt. De blå fikk ikke avklart godt nok etter en corner, og ballen ble slått inn i feltet igjen.

Alle trodde at Gosling var i offside, men han kom stormende bakfra og fikk pirket ballen over målstreken. Etter at dommeren hadde konsultert VAR ble målet godkjent.

Fakta Premier League, lørdag, 17. runde: Liverpool – Watford 2-0, Burnley – Newcastle 1-0, Chelsea – Bournemouth 0-1, Leicester – Norwich 1-1, Sheffield U. – Aston Villa 2-0.

King-sjanse

Joshua King var klar igjen etter lårskaden han pådro seg i EM-kvalifiseringskampen borte mot Malta i november.

Etter at laget slo Manchester United 2. november, og King ble matchvinner med kampens eneste mål, har laget fra Sør-England slitt voldsomt og gått på fem strake tap.

Fire av tapene har vært med ett måls margin, mens det ble tre i sekken mot Liverpool forrige lørdag. King spilte alene på topp i en klassisk «Drillo-formasjon», 4-5-1.

Etter 51 minutter fikk King muligheten etter en 1. omgang hvor det skjedde svært lite. Han ble spilt gjennom og satte fart mot mål med bare en Chelsea-forsvarer mellom seg og målvakten, men et dårlig balltouch ødela for ham.

King måtte av banen etter en smell i andre omgang. Foto: JOHN SIBLEY / Reuters

Ut med skade

Gjestene var derimot inne i en god periode og produserte flere halvsjansen inne i Chelsea-feltet.

Laget klarte å produsere flere farligheter. De største sjansene hadde derimot Chelsea, som etter 71 minutter nærmest sto i kø for å sette ballen i mål. Aaron Ramsdale hadde en mesterlig reaksjonsredning på skudd fra Emerson fra kort hold.

Etter 75 minutter fikk King en smell og ble liggende mens han tok seg til den venstre leggen. Han måtte til slutt av banen, og byttet med Dominic Solanke.

Kun ti minutter senere kom scoringen til Gosling, og Chelsea maktet aldri å svare. Dermed vant Bournemouth 1–0, og krøp opp på 14.-plass på tabellen.

Chelsea misbrukte på sin side muligheten til å legge press på Manchester City på 3.-plass, og blir liggende som nummer fire på tabellen. Om Manchester United slår Everton søndag, vil Ole Gunnar Solskjærs menn kun ligge to poeng bak de blå fra London.