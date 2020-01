Kristoffersen-pallplass øker spenningen: – Kan bli et morsomt år

Henrik Kristoffersen (25) sikret ny pallplass da Sebastian Foss Solevåg (28) leverte sesongbeste.

Henrik Kristoffersen måtte se seg slått av Daniel Yule. Foto: Alessandro Trovati / AP

Etter 19.-plassen i Zagreb søndag, slo Henrik Kristoffersen onsdag kveld knallhardt tilbake i én av sine favorittbakker - i italienske Madonna di Campiglio, hvor han vant både i 2015 og 2016.

Kristoffersen var nummer to etter første omgang, og fulgte opp med sterk kjøring i andre. Han snek seg i mål ett tidelssekund foran da ledende Clement Noel.

Han kunne derimot ikke gjøre noe med sveitsiske Daniel Yule. Kristoffersen tok innpå fire hundredelssekunder, men endte 0,15 bak Yule og ble nummer to.

– Jeg skulle gjerne kjørt renn her hver eneste dag. Bakken er fantastisk, og kveldsrenn er perfekt for meg, sa Yule. Sveitseren har to verdenscupseirer i karrieren, begge sikret i Madonna med 13 måneders mellomrom.

Sebastian Foss Solevåg leverte sesongbeste i Madonna. Foto: Alessandro Trovati / AP

Jevnt i verdenscupen

Etter at Marcel Hirscher la opp i 2019, har kampen om sammenlagtseieren i verdenscupen åpnet seg igjen. Østerrikeren vant den de siste åtte årene, foran blant andre Kjetil Jansrud og Aksel Lund Svindal.

Denne sesongen har Aleksander Aamodt Kilde startet best. Den norske fartskjøreren ledet før onsdagens slalåmrenn verdenscupen med sine 474 poeng, 20 poeng foran den italienske fartsspesialisten Dominik Paris. Bak der fulgte slalåmkjøreren Alexis Pinturault, 44 poeng bak Kilde.

Fakta Verdenscupen sammenlagt Etter 16 av 44 konkurranser: 1) Alexis Pinturault, Frankrike 475, 2) Aleksander Aamodt Kilde, Norge 474, 3) Henrik Kristoffersen, Norge 471, 4) Dominik Paris, Italia 454, 5) Matthias Mayer, Østerrike 362, 6) Beat Feuz, Sveits 361, 7) Vincent Kriechmayr, Østerrike 360, 8) Noel 240, 9) Kjetil Jansrud, Norge 234, 10) Thomas Dressen, Tyskland 232.

Kristoffersen var før rennet nummer fire, 83 poeng bak Kilde og 39 bak Pinturault. Dermed måtte han vinne i Italia for å overta sammenlagtledelsen i verdenscupen. Det greide han ikke, men andreplassen i rennet sendte ham opp på tredjeplass sammenlagt.

– Det er veldig jevnt mellom Kilde, Pinturault og Kristoffersen. Dette kan bli ett av de morsomste årene å følge, sa NRKs alpinekspert Aamodt.

Pinturault leder nå, ett poeng foran Kilde. Kristoffersen er fire poeng bak franskmannen.

Sesongbeste for Solevåg

– Jeg tror løypen passer bra for Foss Solevåg, sa NRKs alpinekspert Kjetil André Aamodt før finaleomgangen, om løypen som var bestemt av den norske treneren Christian Mithassel.

Det viste Spjelkavik-alpinisten Sebastian Foss Solevåg at stemte, da han i finaleomgangen mer enn forsvarte 5.-plassen han hadde etter første omgang.

28-åringen satset alt ned henget og var kun fem hundredelssekunder bak Noel. Og da nestemann bommet før André Myhrer så kjørte ut, var Solevåg sikret 4.-plassen. Det er hans beset individuelle verdenscupplassering, siden han ble nummer tre i St. Moritz-slalåmen i mars 2016.

Jonathan Nordbotten tok sine første verdenscuppoeng for sesongen, da han ble nummer 21 i Madonna.

Bjørn Brudevoll og Timon Haugen kom ikke med blant de 30 i finaleomgangen, mens Lucas Braathen kjørte ut i første omgang.

