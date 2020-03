IOC vil arrangere OL i sommer - Tokyo-lekene blir foreløpig ikke utsatt

Den internasjonale olympiske komité (IOC) oppfordrer i en erklæring tirsdag idrettsfolk til å fortsette sine forberedelser til Tokyo-OL i sommer.

IOC-president Thomas Bach og hans organisasjon satser fortsatt på at Tokyo-OL skal avvikles etter planen. Foto: Lean-Christophe Bott, Keystone via AP / NTB scanpix

NTB

– IOC gir fortsatt full støtte til avviklingen av olympiske sommerleker i Tokyo i 2020, og med mer enn fire måneder igjen til lekene er det intet behov for drastiske avgjørelser på dette tidspunkt. Alle spekulasjoner ville virke mot sin hensikt, står det i en erklæring lagt ut på OL-organisasjonens nettsted.

Erklæringen ble lagt ut etter en videokonferanse med representanter for de internasjonale særforbundene i idrettene som er på OL-programmet. På dagsorden var situasjonen rundt spredningen av koronaviruset og tiltak i den forbindelse.

IOC melder at man i dagene som kommer vil ha lignende konferanser med de nasjonale OL-komiteene, med utøverrepresentanter og med Den internasjonale paralympiske komité (IPC), blant andre.

– IOC oppfordrer alle utøvere til å fortsette sine forberedelser til Tokyo-OL som best de kan. Vi vil fortsette å støtte utøverne ved å konsultere dem og deres nasjonale OL-komiteer og gi dem oppdatert informasjon, står det.

– Vi har tillit til at de mange tiltakene som treffes i land over hele verden vil bidra til å få situasjonen med koronaviruset under kontroll.

IOC kom med sin erklæring noen timer etter at Det europeiske fotballforbundet (Uefa) besluttet å utsette sommerens fotball-EM til neste år.