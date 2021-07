Uhrenholdt Jacobsen flytter nordover: – Har godt av å komme ut av Oslo

OSCARSBORG (VG) Astrid Uhrenholdt Jacobsen (34) har rukket å studere medisin samtidig som hun har hentet OL- og VM-medaljer. Nå venter nye eventyr.

NY ROLLE: Astrid Uhrenholdt Jacobsen sier farvel til Oslo og flytter til Vesterålen - etter at hun har vært en kjapp tur til OL i Tokyo. Foto: Hallgeir Vågenes

– Jeg flytter til Vesterålen i august. Der skal jeg være halvannet år. Jeg har godt av å komme ut av Oslo og lære å kjenne noe annet av Norge, sier den tidligere skiløperen når vi treffer henne under innspillingen av «Landskampen» på Oscarsborg festning utenfor Drøbak.

Derfor blir hun å se både på TV 2 utover høsten og på – for dem som er så uheldige å bli innlagt – sykehuset på Stokmarknes. Der kan de komme til å treffe på turnuslege Jacobsen.

Og – hvis coronaen roer seg – blir hun også å se blant travle forretningsfolk på flyene til Genève. For Astrid Uhrenholdt Jacobsen skal fram til 2026 være IOC-medlem. Hun blir én av 15 utøverrepresentanter i Den internasjonale olympiske komité (IOC) etter at Kikkan Randall har trukket seg. I Tokyo skjer det formelle – i dagene før OL.

– Det var et utenlandsk nummer på displayet, så jeg tenkte det var best å la være og ta den telefonen, forteller Astrid Uhrenholdt Jacobsen.

– Jeg er ikke vant til at folk ringer meg fra utenlandske nummere, så jeg tenkte det var «spam».

– Det var det ikke?

– Nei, jeg fikk et hint om at jeg burde ta telefonen, for den var fra Thomas Bach. Så jeg måtte beklage at jeg ikke hadde tatt telefonen fra IOC-presidenten.

«LANDSKAMPEN»-LEGENDER: Astrid Uhrenholdt Jacobsen og Thomas Alsgaard blir Norges to viktigste representanter på TV 2 til høsten. Foto: Hallgeir Vågenes

– Hva skal du revolusjonere i IOC?

– I første omgang skal jeg lære litt. Det er et stort system. Jeg må finne ut hvilke muligheter jeg har til å påvirke. Så må jeg finne ut om jeg skal konsentrere meg om fanesakene som er viktigere for Norge eller om jeg skal se større på det. Jeg må se hvordan de jobber, og hvilke interesser de andre i utøverkomiteen har. Det hadde kanskje vært naturlig at jeg jobbet med medisin, men det er avhengig av hva de andre vil. Jeg tenker at jeg skal være åpen for ting.

Astrid Uhrenholdt Jacobsen har allerede hatt kontakt med lederen i utøverkomiteen, den tidligere svømmestjernen Kirsty Coventry, og drar til Tokyo for å finne ut mer.

– Jeg kunne jo ha vært på hele OL, men det har jeg ikke tid til. Jeg drar nedover for å være med på det viktigste for meg – det er møtene. Dette kom litt brått på – jeg hadde ikke planlagt det, sier hun med krav om å bli trodd på det.

– Hva mener du om Beijing-debatten?

– Jeg skal ikke uttale meg om den nå, sier hun bestemt.

Hun er glad over å være ferdig med medisinstudiet og tipper at hun har brukt omtrent dobbelt så lang tid som normen. Først studerte hun 50 prosent, så ingenting og mot slutten 100 prosent.

– Hva tar du med deg fra idretten til helsevesenet?

– Jeg håper at jeg tar med meg mellommenneskelig kommunikasjon. At jeg kan være god på relasjoner og kommunikasjon. Jeg håper at jeg kan dra veksler på når jeg skal begynne å jobbe. Men samtidig er det farlig å si at jeg er kjempegod på det. At jeg tar med meg viktige ting fra idretten – det er jeg likevel sikker på.

Astrid Uhrenholdt Jacobsen fikk også tilbud om å gjennomføre turnustjenesten i hjembyen Oslo. Men hun valgte Vesterålen:

– Jeg har godt av noen nye eventyr, komme meg ut av Oslo og se noe annet av Norge. Nå skal jeg være ett år på sykehus i Stokmarknes og deretter seks måneder i kommunehelsetjenesten.

– Men først «Landskampen»?

– Ja, jeg var med på «71 grader nord», og det var dritgøy. Jeg tenkte at jeg ikke skulle gjøre noe mer sånt, men så ble jeg pushet av venner. «Dette er jo dine folk», sa de. Og det er det jo!

– Dette er folk som har drevet med det samme som meg. Jeg gleder meg til å henge sammen med dem. Jeg tror kombinasjonen av tidligere stjerner og de beste i dag er helt perfekt. Det blir gøy, mener Astrid Uhrenholdt Jacobsen.

Hennes gamle lagkompis Marit Bjørgen skal være programleder sammen med Gunde Svan, og følgende norske deltakere er kjent: Thomas Alsgaard, Johannes Thingnes Bø, Tora Berger, Magnus Moan, Therese Johaug, Marthe Kristoffersen, Emil Iversen og altså Astrid Uhrenholdt Jacobsen.

Sveriges representanter: Stina Nilsson, Anders Södergren, Marcus Hellner, Magdalena Forsberg, Martin Ponsiluoma, Jörgen Brink og Elvira Öberg.

