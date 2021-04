Marit Bjørgen om ny trenerattest: – Det skal være trygt dit man sender ungene

Norges Idrettsforbund innfører en trenerattest for foreldrene og andre som trener barn og ungdom. Marit Bjørgen (41) mener at det er en viktig nyvinning.

TRENER: Marit Bjørgen er på besøk i Moss Skiklubb i 2019. Foto: Hallgeir Vågenes

– Dette er nybrottsarbeid i norsk idrett. Målet er at alle skal bli møtt av kompetente trenere, sier Idrettsforbundets Jon Grydeland, som er fagansvarlig for prosjektet i NIF.

– Det skal være trygt og godt i idrettslaget. Barn og ungdom skal bli møtt av kompetente og verdibaserte trenere, sier NIFs avtroppende breddeidrettssjef Anja Veum.

Marit Bjørgen er ambassadør for «Trenerattesten». Hun sier:

– Det skal være trygt dit man sender ungene. Trenerne skal være rollemodeller og forbilder for ungene. Jeg tror «Trenerattesten» er kjempeviktig. Det er en trygghet å vite at du sender barna på en plass med gode verdier, sier Bjørgen.

VG har i vinter stått bak avsløringer knyttet til overgrep i idretten. Målet med den nye «Trenerattesten» er å «gi alle trenere i norsk idrett et felles utgangspunkt for å skape god og trygg aktivitet», som heter på NIFs hjemmesider.

– Er kunnskap og bevissthet viktig?

– Det er viktig å ha grunnleggende kunnskap for å legge til rette for treninger der alle kan kjenne på mestring. Når du har 10–15 under deg på ulikt nivå, så gjelder det at alle føler på mestring, alle føler at de blir sett, sier langrennsdronningen.

Marit Bjørgen har engasjert seg i Norges Skiforbund og er nå altså ambassadør for NIFs nye satsing.

– Hadde det ikke vært for dem som engasjerte seg som trenere rundt meg da jeg var liten, hadde jeg ikke blitt langrennsløper. Det er en kjempeviktig rolle. Og dyktige trenere kan også være viktig for å få barn til å være lengre i idretten, fortsetter Bjørgen – og peker på et av de viktigste problemene i norsk idrett: Frafallet.

Jon Grydeland forteller at det er 60–70.000 uten trenerutdanning i norsk idrett, selv om mange kan ha annen god bakgrunn, for eksempel som aktive eller som pedagoger.

– Vi håper gjennom «Trenerattesten» å rekruttere flere, ikke minst blant kvinner. Nøkkelfaktorer er trygge rammer, vennskap og trivsel. Når du er mamma og har barn på syv-åtte år, så har du mye erfaring på det, sier Grydeland.

– Det kan også være 19-årige trenere som kan veldig mye om idrettsgrenen, men som trenger kunnskap om andre ting rundt det å trene barn.

Breddeidrettssjef Anja Veum er glad for at NIF-styret vil gjøre «Trenerattesten» obligatorisk for dem som skal være trener i norsk idrett.

– Samtidig skal ikke terskelen være så høy at den skremmer bort dem som kan tenke seg å trene barn. De aller fleste er foreldretrenere, og det er viktig å inspirere og motivere dem.

