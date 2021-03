Tandes familie takker for støtten: – Vært vonde og lange dager

Skihopper Daniel-André Tande (27) har våknet fra kunstig koma og snakker nå med både moren og kjæresten, som begge er på plass i Slovenia. Nå takker familien for støtten.

HAR VÅKNET: Daniel-André Tande er ved full bevissthet. Foto: Geir Olsen / NTB

Publisert Publisert For mindre enn 3 timer siden

Det skriver hoppsjef Clas Brede Bråthen i en melding til VG.

– Dagen i dag har begynt på best tenkelig måte. Med denne beskjeden fra våre gode venner i Slovenia: Daniel har våknet og snakker nå med sin mamma og kjæreste. Han er ved full bevissthet og alt er bra, forteller han mandag morgen.

Kort tid etter den gledelige nyheten takker Tandes familie for støtten. Hoppforbundet sendte følgende melding på vegne av familien i en e-post til pressen:

«Vi kom til Slovenia i går. Da var prosessen med oppvåkning i gang. Det var veldig godt å komme på sykehuset i dag tidlig å se at Daniel var våken og at han var seg selv. Det har vært vonde og lange dager med venting. Men det er godt å vite at Daniel har blitt tatt godt vare på og har fått kommet seg til hektene under rolige og trygge forhold», skriver de og fortsetter:

«Legene og støtteapparatet har gitt Daniel den beste behandlingen som tenkes kan. Blir behandlet som en konge! Oppfølgingen som familien har hatt fra Clas Brede (Bråthen) og teamet er helt fantastisk og kunne ikke vært bedre. Vi takker for all støtte og ønsker nå ro rundt prosessen for å få Daniel hjem til Norge».

Det var torsdag forrige uke at Tande falt stygt i skiflyvningsbakken i Planica. Han ble fraktet til sykehus i den slovenske hovedstaden Ljubljana og lagt i kunstig koma.

– Det er den beste beskjeden denne helgen. Vi er alle ekstremt glade for at Daniel er våken og at det går bra med han. Det er bare å takke hele medisinsk apparat fra Planica til klinikken i Ljubljana. Jeg håper Daniel snart kan dra hjem og blir 100 prosent frisk igjen, sier hopplandslagets trener Alexander Stöckl til NRK.

Les også Tande vekkes fra koma: Mor og samboeren på plass i Ljubljana

Søndag ettermiddag fortalte hopplandslagets lege Guri Ranum Ekås at 27-åringen hadde respondert godt på oppvåkningsprosessen.

– Daniel har respondert godt på oppvåkningsprosessen i dag. Han har vist blikkontakt, beveger seg og reagerer på tilsnakk. Det er fortsatt tidlig i oppvåkningen, men legeteamet rundt ham i Slovenia er godt fornøyd med utviklingen og gir oss trygghet i forhold til veien videre. Daniels mor og hans samboer har nå ankommet Ljubljana og vil være hos han på sykehuset i den videre oppvåkningsprosessen, fortalte hun søndag ettermiddag.

Tande fikk en punktert lunge og brukket kragebein da han falt.

27-åringen er tidligere verdensmester i skiflyvning (2018) og har tre VM-gull for lag i skiflyvning (2016, 2018, 2020).

SENDTE HILSEN: Flere av de utenlandske skihopperne sendte en hilsen til Tande under verdenscupavslutningen i Planica. Foto: AP

Publisert Publisert: 29. mars 2021 07:44 Oppdatert: 29. mars 2021 10:23