Celtic-sjefen slår tilbake etter Solbakkens Ajer-beskjed: – Respektløst

Landslagssjef Ståle Solbakken uttalte til VG at Kristoffer Ajer må finne seg ny klubb i sommer. Det likte Celtic-manager John Kennedy dårlig.

KLAR TALE: Ståle Solbakken sa før landslagssamlingen i mars at Kristoffer Ajer måtte finne seg en ny klubb til sommeren. Foto: Reuters

– Jeg mener det var respektløst overfor ligaen og klubben, sier Celtic-sjefen, skriver den skotske avisen Daily Record.

Han sikter da til utspillene fra både landslagssjef Ståle Solbakken og «spilleransvarlig» på landslaget Brede Hangeland om Kristoffer Ajers klubbhverdag.

– Han må bytte liga nå. Altså, det må han. Han har ikke nok utfordringer i hverdagen der. Derfor tror jeg han har fått noen uvaner, som man ikke merker før han møter bedre motstand i landskamper eller Europa. Så det tror jeg er et smart trekk av han, sa Solbakken til VG like før landslaget samlet seg på Marbella før VM-kvalifiseringskampene mot Gibraltar, Tyrkia og Montenegro.

IRRITERT: Den midlertidige Celtic-manageren liker dårlig utspillene til både Ståle Solbakken og Brede Hangeland. Foto: Andrew Milligan / PA Wire

John Kennedy, som er ansatt som midlertidig manager i den skotske klubben, er klar på at Celtic er en stor klubb som kjemper i europeiske turneringer hver sesong. Han mener det ikke er Solbakkens jobb å uttale seg om klubbhverdagen til spilleren sin.

– Å komme ut med en så sterkt uttalelse om hva en spiller må gjøre mener jeg ikke er det riktige å gjøre. Om han ønsket en privat samtale med Kristoffer om det hadde det vært noe annet. Men jeg mener det ikke bør være noe som skal tas offentlig, sier Kennedy og legger til:

– Særlig ikke når man spiller i en klubb som Celtic. Samtlige som har vært her har innsett størrelsen på klubben i det minuttet de har entret dørene her. Vi har spilt en stor rolle i Ajers utvikling i karrieren. Det er ingen tvil om at det vil være interesse rundt ham med tanke på spillertypen, alderen og hvor han er, men jeg mener uttalelsene er respektløse ovenfor oss i klubben.

Solbakken mener Ajer burde gå til en klubb i en av de fem store ligaene, og mente at midtstopperen hadde forutsetninger for å kunne gjøre nettopp det.

Tidligere landslagsstopper og -kaptein Brede Hangeland sa seg også enig med Solbakkens vurdering. Hangeland kunne også fortelle at han selv hadde sagt det direkte til Ajer i telefon ved et par anledninger.

– Det ser Kristoffer selv også. Det er litt for sjelden at du får inntrykk av at han er på kapasitetsgrensen sin. Hvis du skal ha utvikling over lang tid, må du bli utfordret maks så ofte som mulig, sa rogalendingen som mente det kunne se ut som om Ajer var en senior som spiller på juniornivå i enkelte kamper.

TAUS: Kristoffer Ajer selv har ikke ønsket å kommentere noe rundt klubbvalg og hva som skjer fremover. Foto: NTB

Newcastle United i Premier League og Milan i Serie A er to av klubbene som har blitt nevnt i forbindelse med en mulig Ajer-overgang det siste året.

Ajer har ett år igjen av Celtic-kontrakten til sommeren.

